"На фронт йди": скандальний російський футболіст шокован, що в РФ немає охочих гинути за Путіна

Російські вболівальники висміяли таке повідомлення свого співвітчизника, який сидить в Туреччині.
Скандальний російський футболіст Артем Дзюба, який перебрався до Туреччини, висловився про мобілізацію в РФ.
Дзюби вкрай незадоволений російськими чоловіками, які намагаються уникнути мобілізації на батьківщині.
"Воістину, в наш час багато всього лише особи чоловічої статі, але не чоловіки", - написав російський футболіст в Instagram.
У коментарях російські вболівальники висміяли таке повідомлення свого співвітчизника, який втікши в іншу країну пафосно розмірковує про принади померти в Україні за ідеї Путіна.
Варто відзначити, що зараз Дзюба виступає в турецькому клубі разом з українцем Ярославом Ракицьким.
Мобілізація в Росії
Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.
Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.
Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.
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