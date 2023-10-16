УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Шахтар" звільнив головного тренера

Дмитро Відоменко
16 жовтня 2023, 16:48 оновлено 16 жовтня, 16:48
Головний тренер донецького" Шахтаря " Патрік ван Леувен відправлений у відставку через невдалий початок старту нового футбольного сезону.
Шахтар, вал Леувен
Патрік ван Леувен протримався на чолі "Шахтаря" тільки дюжину ігор / колаж Главред, фото УНІАН

Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен звільнений зі свого поста ‒ через те, що його підопічні досить невдало почали новий футбольний сезон. Про це йдеться на офіційному сайті "гірників".

Фахівець з Нідерландів прийняв команду 3 липня нинішнього року (після відставки Ігоря Йовічевича) і встиг провести з "Шахтарем" 12 матчів у всіх турнірах.

Під керівництвом ван Леувена донецька команда провела дев'ять матчів в українській Прем'єр-лізі, два - в Лізі чемпіонів (буквально недавно "гірники" героїчно вирвали перемогу у "Антверпена"), а ще одну зустріч в національному кубку. "Шахтар" здобув сім перемог, тричі зіграв внічию і зазнав двох поразок, різниця м'ячів 24-15.

відео дня

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в одному з готелів в Туреччині стався конфлікт між форвардом донецького "Шахтаря" і збірної України Данилом Сіканом та представником країни-агресора РФ.

Як повідомляв Главред, в одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ліга чемпіонів УПЛ новини спорту Шахтар (Донецьк)
Реклама

Головне за день

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

17:49 Україна
Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:26 Світ
"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

15:21 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:52

Експерт спрогнозував терміни війни в Ізраїлі

17:50

Не переїдай, щоб потім не пошкодувати: лікарка розповіла, скільки чипсів можна їсти в день

17:49

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

17:39

"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

17:30

Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:29

Беріть, інакше пошкодуєте: навіщо продавці запитують чи потрібен чек

17:28

Не Дантес і не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в спокусливому сні

16:53

Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

16:52

Домашній хліб зберігатиметься довше завдяки одній незвичайній хитростіВідео

Реклама
16:48

"Шахтар" звільнив головного тренера

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

15:38

Манікюр на Гелловін 2023: тренди та ідеї для створення загадкових нігтів

Реклама
15:36

Дієтолог назвала 5 продуктів для профілактики серцевих захворювань

15:32

ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

15:29

Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

15:21

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

14:55

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

14:49

Козловський вибачився у відповідь на образи Кондратюка на свою адресу

14:47

ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

14:36

Помер легендарний композитор "Бременських музикантів" і "Джентельменів удачі"

14:34

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

13:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти пінгвіна за 7 секунд

13:48

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:42

Великий наступ почався: Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста

13:33

Людину не впізнати: що станеться з організмом, якщо кинути пити

12:51

"М'ясорубка" під Авдіївкою: у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм

12:49

Неймовірний тест для перевірки зору: потрібно знайти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лілію Ребрик захейтили за третю вагітність під час війни - ведуча не змовчала

12:43

ЗСУ - про фронт: війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25

12:30

9 найкращих вправ для схуднення на 6 хвилин: ідеальна зарядка на все тілоВідео

12:16

Більше не потрібно скребти і дряпати: дівчина показала, чим очистити деко духовкиВідео

12:09

Висадка в Енергодарі: спецпризначенець ГУР повідомив про успішну операцію

Реклама
12:08

Чим кінь відрізняється від голки: креативні відповіді українців змусять вас посміхнутися

12:04

Тиждень без Ніни Матвієнко: Тоня Матвієнко зізналася, як переживає смерть мами

11:58

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

11:41

Шпигувала і наводила російські ракети: у Херсоні затримали зрадницю України

11:37

Чи може спалахнути Третя світова через війну в Ізраїлі: експерт назвав єдину причинуВідео

11:35

ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі: в ISW розкрили подробиці

11:19

Зростання буде рекордним: в Україні прогнозують ріст цін на основні продукти

11:13

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня 2023: Дракону - звинувачення, Мавпі - популярність

11:02

"Ізраїль міг дозволити атаку": експерт пояснив, як ЦАХАЛ допустив напад ХАМАСВідео

10:47

Україну атакують потужна злива та сніг: де буде найгірша погода

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти