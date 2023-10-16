"Шахтар" звільнив головного тренера

Головний тренер донецького" Шахтаря " Патрік ван Леувен відправлений у відставку через невдалий початок старту нового футбольного сезону.

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Патрік ван Леувен протримався на чолі "Шахтаря" тільки дюжину ігор / колаж Главред, фото УНІАН

Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен звільнений зі свого поста ‒ через те, що його підопічні досить невдало почали новий футбольний сезон. Про це йдеться на офіційному сайті "гірників".

Фахівець з Нідерландів прийняв команду 3 липня нинішнього року (після відставки Ігоря Йовічевича) і встиг провести з "Шахтарем" 12 матчів у всіх турнірах.

Під керівництвом ван Леувена донецька команда провела дев'ять матчів в українській Прем'єр-лізі, два - в Лізі чемпіонів (буквально недавно "гірники" героїчно вирвали перемогу у "Антверпена"), а ще одну зустріч в національному кубку. "Шахтар" здобув сім перемог, тричі зіграв внічию і зазнав двох поразок, різниця м'ячів 24-15.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в одному з готелів в Туреччині стався конфлікт між форвардом донецького "Шахтаря" і збірної України Данилом Сіканом та представником країни-агресора РФ.

Як повідомляв Главред, в одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

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