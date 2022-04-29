Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"

Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції / скріншот з відео

Росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла "Слава Росії!" перед українцями в Греції жорстоко побили. Відеозапис її розповіді був опублікований в мережі.

Нібито Маряхіна з друзями-росіянами святкувала Великдень на пляжі "Агіос Комас" в Афінах. І неподалік від них розташувалася компанія з 30 українців. Деяких Маряхіна добре знала.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарила мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах", – заявила Маряхіна.

За словами Росіянки, перехожі викликали "дуже довго їхали" правоохоронні органи, тому українці нібито встигли втекти.

"Ці люди хотіли цієї бійки. Вони вичікували, коли нас стане менше. У нас компанія була велика, але до вечора всі розійшлися. Ми ні про що не шкодуємо", – з викликом заявила Маряхіна.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на болгарському курорті Варна компанію росіян-двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю - після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Вели себе буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки". Після видворення з готелю їх затримала поліція", - пишуть у болгарських соцмережах.

Також повідомляється, що росіяни видавали себе за біженців з України.

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