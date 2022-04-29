Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"

Жінка каже, що українці дуже голосно вигукнули "Слава Україні!", на що росіяни, не подумавши про можливі наслідки, відповіли "Слава Росії!".
Росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла "Слава Росії!" перед українцями в Греції жорстоко побили. Відеозапис її розповіді був опублікований в мережі.
Нібито Маряхіна з друзями-росіянами святкувала Великдень на пляжі "Агіос Комас" в Афінах. І неподалік від них розташувалася компанія з 30 українців. Деяких Маряхіна добре знала.
"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарила мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах", – заявила Маряхіна.
За словами Росіянки, перехожі викликали "дуже довго їхали" правоохоронні органи, тому українці нібито встигли втекти.
"Ці люди хотіли цієї бійки. Вони вичікували, коли нас стане менше. У нас компанія була велика, але до вечора всі розійшлися. Ми ні про що не шкодуємо", – з викликом заявила Маряхіна.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на болгарському курорті Варна компанію росіян-двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю - після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.
"Вели себе буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки". Після видворення з готелю їх затримала поліція", - пишуть у болгарських соцмережах.
Також повідомляється, що росіяни видавали себе за біженців з України.
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