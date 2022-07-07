Тикали пальцями і кричали - "Росіяни, геть": туристи з РФ поскаржилися на "русофобію" в Греції

Туристи з РФ поскаржилися на "русофобію" в Греції / Flickr.com / Nick Brasinikas / УНІАН

Група туристів з Росії, країни-агресора, поскаржилися на нестерпно важку "русофобію", якою вони нібито піддавалися під час відпочинку в Греції. Про це повідомляє російський портал "Стрічка".

Туристи стверджують, що на острові Кос в їхній бік британські відпочивальники тикали пальцями, кричали "Росіяни, геть" і пошкоджували майно.

"Ми вирішили пройтися вздовж берега. Повертаємося, а наші речі вивернуті навиворіт, їжа в піску, взуття розкидане", – повідомила одна з російських жінок.

Інша російська туристка поскаржилася на русофобію в Афінах. Вона розповіла, що в кафе почула в свою сторону образи від жінки, схожої на туристку з Північної Європи.

"Уявіть: ви нікого не чіпаєте, а в вас мало не тикають пальцем з вереском: "Вас не повинно бути тут, сидите вдома і не ганьбіться", – заявила російська.

Правда, туристка додала, що ту жінку персонал попросив покинути кафе, а власник перепросив і в якості компенсації моральної шкоди дав безкоштовний десерт.

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Нагадаємо, раніше жінка з країни-агресора, Росії, говорила що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "пішла геть". І постійно повторював: "та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

До того росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла " Слава Росії!" перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

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