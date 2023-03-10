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Росіянин отримав по обличчю: футболіст Шахтаря надавав ляпасів провокатору з РФ

10 березня 2023, 10:33
Неадекват з РФ влаштував провокації в турецькому готелі, розповів Данило Сікан.
Сікан
Данило Сікан / shakhtar.com

Гравець донецького "Шахтаря" Данило Сікан розповів подробиці конфлікту з неадекватним російським хуліганом на зборах в Туреччині.

За його словами, неадекват з РФ почав його провокувати в турецькому готелі. Про це Сікан розповів в інтерв'ю Football.ua.

"Я йшов з Ромою Терновим, який займався взуттям. Ми йшли грати в більярд. Він (росіянин. - ред.) був з дітьми, з жінкою. Побачив, що ми "Шахтар", що ми з України, і крикнув: "Спартак - чемпіон". Я цього моменту не почув. Рома сказав мені, що він кричав. А я ще на початку зборів говорив, що якщо ні з ким з росіян не поб'ємося, то можна вважати, що збори провалено. Розвертаюся, починаю говорити. Рома мені каже: "Постривай, Сік. Тут же діти". Стоїмо, спокійно спілкуємося між собою. І тут ми чуємо, що хтось російською говорить, кричить. Дивлюся, що це вони. Петрович каже: "Це російський дивак, я відсів, тому що була б бійка". Я вже на низькому старті, тому що це така скотина. Не дозволю, щоб так поводилися в готелі або ще де-небудь", — розповідає український футболіст.

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При цьому російський хуліган продовжив конфлікт навіть бачачи, що українські футболісти не реагують на його образи.

"Сидимо. Він уже пішов у свій номер з друзями, жінками або не знаю, з ким. Бачить, що ми сидимо осторонь. І ми дивимося на нього. Він кричить: "Спартак" - чемпіон, Росія - forever (назавжди)". Я відразу встаю, підходжу. Слово за слово, Я даю йому ляпаса. Він впав на плитку, намагався піднятися, але йому не вдалося. А через день їх вигнали з готелю", — додав Сікан.

Раніше повідомлялося про те, що в одному з готелів в Туреччині стався конфлікт між форвардом донецького "Шахтаря" і збірної України Данилом Сіканом та представником країни-агресора РФ.

Як повідомляв Главред, в одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

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