У Берліні побили українця через тризуб на шапці

У Берліні вчинили напад на українця / Фото censor.net

У Берліні агресивно налаштований чоловік напав на українця, який був у шапці з тризубом. Інцидент стався в одному з торгових центрів.

Про напад виданню Цензор.Нет розповів сам потерпілий - Євген, який живе в Берліні.

28 жовтня в торговому центрі до нього підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця. Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається на камеру, чоловік накинувся на нього.

"Виходячи з магазину, включив камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози і дискримінацію за національною ознакою, в цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати і завдав кілька ударів в обличчя і потім зник", – розповів українець.

Чоловік, який напав на українця в Берліні / Фото censor.net

Як повідомляв Главред, в серпні в Швейцарії росіяни разом з білорусом накинулися на українських студентів, побили їх і бажали смерті. Це все сталося прямо посеред вулиці. Вони звинуватили двох дівчат і хлопця нібито в хейті.

В Іспанії кілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні та тримав у руках синьо-жовтий прапор з червоним написом англійською "Stop war".

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