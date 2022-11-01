У Берліні побили українця через тризуб на шапці

У ТЦ чоловік став погрожувати розправою українцю через тризуб на шапці. Євген хотів зафіксувати те, що відбувається на камеру, але той накинувся на нього.
У Берліні агресивно налаштований чоловік напав на українця, який був у шапці з тризубом. Інцидент стався в одному з торгових центрів.
Про напад виданню Цензор.Нет розповів сам потерпілий - Євген, який живе в Берліні.
28 жовтня в торговому центрі до нього підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця. Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається на камеру, чоловік накинувся на нього.
"Виходячи з магазину, включив камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози і дискримінацію за національною ознакою, в цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати і завдав кілька ударів в обличчя і потім зник", – розповів українець.
Як повідомляв Главред, в серпні в Швейцарії росіяни разом з білорусом накинулися на українських студентів, побили їх і бажали смерті. Це все сталося прямо посеред вулиці. Вони звинуватили двох дівчат і хлопця нібито в хейті.
В Іспанії кілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні та тримав у руках синьо-жовтий прапор з червоним написом англійською "Stop war".
Інші новини:
- "Ви самі себе бомбите": у Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною
- Тикали пальцями і кричали - "росіяни, геть": туристи з РФ поскаржилися на "русофобію" в Греції
- Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплата