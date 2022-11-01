УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Берліні побили українця через тризуб на шапці

1 листопада 2022, 13:24

У ТЦ чоловік став погрожувати розправою українцю через тризуб на шапці. Євген хотів зафіксувати те, що відбувається на камеру, але той накинувся на нього.

У Берліні напили на українця
У Берліні вчинили напад на українця / Фото censor.net

У Берліні агресивно налаштований чоловік напав на українця, який був у шапці з тризубом. Інцидент стався в одному з торгових центрів.

Про напад виданню Цензор.Нет розповів сам потерпілий - Євген, який живе в Берліні.

28 жовтня в торговому центрі до нього підійшов чоловік і став погрожувати розправою через тризуб на шапці українця. Коли Євген хотів зафіксувати те, що відбувається на камеру, чоловік накинувся на нього.

"Виходячи з магазину, включив камеру, щоб зафіксувати їх і подати заяву за погрози і дискримінацію за національною ознакою, в цей момент він накинувся на мене, хотів забрати телефон, почав його видирати і завдав кілька ударів в обличчя і потім зник", – розповів українець.

Чоловік, який напав на українця в Берліні
Чоловік, який напав на українця в Берліні / Фото censor.net

Як повідомляв Главред, в серпні в Швейцарії росіяни разом з білорусом накинулися на українських студентів, побили їх і бажали смерті. Це все сталося прямо посеред вулиці. Вони звинуватили двох дівчат і хлопця нібито в хейті.

В Іспанії кілька чоловіків напали на українця, який вийшов на одиничну акцію із закликом зупинити війну в Україні та тримав у руках синьо-жовтий прапор з червоним написом англійською "Stop war".

Інші новини:

війна в Україні Берлин новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:13

"Отримала кайф!": Успенська прийшла в захват від великих яєць

14:59

Київстар "посипався": масштабний збій в додатку і з поповненням рахункуВідео

14:51

Що можна і що заборонено садити поруч з яблунею: найкращі та найгірші сусіди

14:46

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

14:34

Вода не завжди допомагає: як позбавитись від гикавки дорослому, дитині і немовляті

Реклама
14:26

Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

14:11

На Україну чекає надважка зима, Росія хоче знищити нашу енергосистему - УкренергоВідео

13:46

"Хоче зберегти собі життя": Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з УкраїноюВідео

13:26

"Не бажає псувати настрій" : навіть мати Симоньян не дивиться пропагандистську маячню дочки

13:24

У Берліні побили українця через тризуб на шапці

13:18

У нашийнику з шипами: посинілу дочку Якубовича зняли в страшному вигляді

13:07

ППО NASAMS і VAMPIRE для боротьби з дронами: у США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

13:02

"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

12:47

"Порубало осколками": фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитинуВідео

12:12

Ніякої РФ в G20 і Путіна на саміті на Балі: Україна закликала до ізоляції Росії та її директораВідео

12:08

"Тьху, вівці": Арестович назвав льотчиків РФ добровільними рабами і пригрозив розплатоюВідео

12:01

В окупованій Волновасі злетів у повітря готель з "кадирівцями"

11:54

Затоптали на смерть: у тисняві в Сеулі загинув відомий південнокорейський k-pop-співак

11:22

"Будемо сидіти на дровах": Жданов пояснив найгірший сценарій, якщо Путін спробує "заморозити" УкраїнуВідео

Реклама
11:17

Як не угробити техніку через віялові відключення: що потрібно зробити одразу після блекаутуВідео

10:59

Вітренко подав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу, його замінить Чернишов - ЗМІВідео

10:25

Відключення світла почалися вранці у Києві та 7 областях: що відомоВідео

10:20

Яким буде курс долара в Україні в 2023 році: Нацбанк змінив прогноз

10:03

Гороскоп на сьогодні 1 листопада 2022: Овнам - успіх, Дівам - велика сварка, Козерогам - гроші

09:58

"У Донецьку гундіт Ольчик": Єфросиніна пройшлася по Бузовій

09:52

Міг воювати в лавах ПВК Вагнера: в Україні ліквідовано замкомбата батальйону Осетія

09:46

Українська письменниця вирішила відмовитися від російських імен у своїх книгах

09:39

"500 тон вибухівки на 6-метрових дронах": Путін осоромився вигадкою про фантастичні підводні апаратиВідео

09:27

На війні в Україні ліквідували мобілізованого менеджера з Волгограда

08:56

Про схему "давайте віддамо Путіну ще шматок України, і він точно заспокоїться"Погляд

08:49

У Бердянську підірвали колаборанта – "заступника мера"Відео

08:44

Як зберігати продукти, якщо довго немає світла і холодильник не працює

08:12

ЗСУ знищили на Херсонщині артбатарею окупантів, яка обстрілювала мирних жителівВідео

07:56

"Кухар Путіна" Пригожин несподівано зробив комплімент Зеленському

07:22

Війна в Україні закінчиться в 2023-му, але загроза не зникне: Волкер пояснив, як гарантувати безпеку

06:42

Ракетний терор: як РФ намагається вирішити відразу три завданняПогляд

06:41

Перемога дається нам дуже важко, але вона обов'язково буде - Залужний

06:16

Гороскоп на листопад 2022: на Скорпіонів чекає місяць сюрпризів у коханні та фінансахВідео

05:20

Тиждень буде палаючим пеклом: які міста бомбитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

Реклама
04:00

Навіщо потрібно засовувати сірник в сало: неймовірний секрет, про який майже ніхто не знаєВідео

03:20

Чи можуть ЗСУ вдарити по Москві дронами: прогноз експертаВідео

03:20

Шикарні рулетики з риби на Новий рік 2023: унікальний рецепт святкової закускиВідео

02:53

"Шанси на звільнення Криму зростають щодня": Жданов озвучив сценарійВідео

02:20

Гороскоп на листопад 2022 для Водоліїв: повернення додому, великий прибуток і нові можливостіВідео

01:55

Молода дружина Сергія Тігіпка показала ідеальний прогин в облягаючому одязіВідео

01:34

Оприлюднено перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани

01:30

Вріже мороз до - 4°: українці дізналися "крижаний" прогноз з аномалієюВідео

00:51

Прикмети на 1 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб не зіпсувати все життяВідео

00:15

Віталій Портников. Ердоган кинув ПутінаВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти