Форвард "Шахтаря" одним ударом звалив з ніг провокатора з РФ в турецькому готелі

Після зустрічі з кулаком форварда "Шахтаря" Данила Сікана нахабний росіянин, який відпочивав у Туреччині, опинився в лікарні.

Данило Сікан вдарив провокатора з РФ у Туреччині / Фото dynamo.kiev.ua

В одному з готелів у Туреччині стався конфлікт між форвардом донецького "Шахтаря" та збірної України Данилом Сіканом і представником країни-агресорки РФ.

Як повідомляє Взбірна, група росіян жила в одному готелі з "Шахтарем" в Туреччині, де команда проводить зимовий збір.

Коли один з росіян побачив Сікана та його форму "Шахтаря", то сказав йому "Слава Росії". Данило одним ударом руки звалив провокатора.

Удар був настільки сильним, що чоловік не зміг впізнати Сікана, коли прийшов до тями.

Росіянина госпіталізували та діагностували черепно-мозкову травму.

Данило Сікан перейшов у "Шахтар" в 2019 році та провів у складі донеччан 31 матч, забивши вісім голів.

Також в активі Сікана є шість поєдинків у складі національної збірної України та один гол.

Як повідомляв Главред, в одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів з Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

Нагадаємо, в Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною. Спочатку жінка з усмішкою поцікавилася у співрозмовників, звідки вони родом, а потім почала кричати, що Росія нібито допомагає Україні, а українці "самі себе бомблять". При цьому росіянка кидала гривні з гаманця.

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