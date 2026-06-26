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Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів та заявив про "last dance"

Марія Николишин
26 червня 2026, 19:36оновлено 26 червня, 20:13
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Усик додав, що хоче зробити свої пояси "вільними".
Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів та заявив про 'last dance'
Усик залишає свої пояси / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів
  • Вони стануть доступними для інших боксерів
  • Спортсмен не йде зі спорту і готує ще один бій

Український професійний боксер Олександр Усик заявив, що хоче залишити усі свої чемпіонські пояси. Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, він робить це для того, щоб інші боксери могли за них позмагатися.

відео дня

"Всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця, гарна погода і гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що не йде зі спорту та проведе ще один бій.

"Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що в мене є "last dance". Всім хочу подякувати, з повагою відношусь до всіх організацій, хочу всім подякувати і сказати далі більше", - підсумував боксер.

Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів та заявив про 'last dance'

Олександр Усик - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше український боксер Олександр Усик несподівано зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Фото американського президента з українським чемпіоном викликало жваве обговорення в мережі.

Дружина українського боксера Олександра Усика поділилася милим моментом із їхнього сімейного життя. Катерина Усик показала дозвілля пари після складного бою з Ріко Верховеном.

Крім того, український чемпіон світу Олександр Усик переміг легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у гучному поєдинку в Єгипті. Бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді, проте одразу після фінального гонгу команда Верховена влаштувала скандал і подала офіційний протест.

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Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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