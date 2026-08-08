'Я не залізний': Усик зробив несподівану заяву про боксерську кар'єру

Усик відверто розповів про фізичне та психологічне виснаження.

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Усик завершує боксерську кар'єру / колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Коротко:

Усик заявив, що наступний бій стане останнім

Причина - виснаження від тренувальних таборів

Боксер хоче більше часу проводити з родиною

Український професійний боксер Олександр Усик оголосив, що його наступний поєдинок стане останнім у професійній кар'єрі. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Athletic.

Боксер пояснив своє рішення накопиченою втомою від тренувальних таборів і постійних навантажень.

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Водночас після завершення кар'єри Усик планує зосередитися на родині та вихованні дітей.

"Я думаю на мене чекає останній бій. Я не знаю, чому боксери часто повертаються на ринг після завершення кар'єри. Візьміть, наприклад, Тайсона Ф'юрі. Ми довго живемо в цьому спорті, тому дуже важко сказати: "Для мене все скінчилося". Але коли ти багато часу проводиш на роботі, твоє тіло втомлюється. Я теж. Я не залізний, я не інопланетянин. У мене є сім'я, мої сини, мої доньки", - наголосив він.

На відміну від колег, які неодноразово оголошували про відхід і знову виходили в ринг, Усик наголошує на бажанні поставити остаточну крапку.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Олександр Усик - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше український професійний боксер Олександр Усик заявив, що хоче залишити усі свої чемпіонські пояси. За його словами, він робить це для того, щоб інші боксери могли за них позмагатися.

13 червня боксер Олександр Усик несподівано зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Він закликав Дональда Трампа особисто відвідати Україну і навіть пропонував йому пожити у своєму будинку.

Крім того, Олександр Усик переміг легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у гучному поєдинку в Єгипті. Бій завершився технічним нокаутом у 11-му раунді, проте одразу після фінального гонгу команда Верховена влаштувала скандал і подала офіційний протест.

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Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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