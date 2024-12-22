Реванш Усик-Ф’юрі: скільки мільйонів заробив українець - дуже кругла сума

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- Як пройшов реванш Усик-Ф’юрі
- Хто забрав $114 мільйонів
У ніч на 22 грудня відбувся довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Після напружених 12 раундів українець здобув перемогу за рішенням суддів. Цей поєдинок став найбільш прибутковим у кар’єрі обох боксерів.
Як повідомляє The Sportster, загальний призовий фонд бою склав $190 мільйонів:
- Усик отримав 60% цієї суми — $114 мільйонів
- Ф’юрі дістався $76 мільйонів.
Реванш був передбачений контрактом після їхнього першого поєдинку в травні цього року.
Хоча Тайсон Ф’юрі домінував у середніх раундах, Усик знову зміг показати свою перевагу і здобути перемогу.
Бій Усик-Ф’юрі - що відомо
Як відомо, сьогодні, 22 грудня українець Олександр Усик отримав перемогу над екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі.
Однак після бою Усик потрапив у скандал. Спортсмен вийшов на ринг у футболці з написом "Православ’я або смерть" грецькою мовою, що викликало значний резонанс в Саудівській Аравії.
А перед боєм достатньо обговорень викликала новина, що Усику заборонили цілувати хрест між раундами. Річ у тім, що українського боксера підозрюють у користуванні інгалятором.
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Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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