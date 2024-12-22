Реванш Усик-Ф’юрі: скільки мільйонів заробив українець - дуже кругла сума

Сьогоднішній поєдинок побив всі рекорди та став фінансово найприбутковішим у кар’єрі і Усика, і Ф’юрі.

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Хто скільки отримав за реванш Усик-Ф’юрі / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, скриншот

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Як пройшов реванш Усик-Ф’юрі

Хто забрав $114 мільйонів

У ніч на 22 грудня відбувся довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Після напружених 12 раундів українець здобув перемогу за рішенням суддів. Цей поєдинок став найбільш прибутковим у кар’єрі обох боксерів.

Як повідомляє The Sportster, загальний призовий фонд бою склав $190 мільйонів:

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Усик отримав 60% цієї суми — $114 мільйонів

Ф’юрі дістався $76 мільйонів.

Реванш був передбачений контрактом після їхнього першого поєдинку в травні цього року.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Хоча Тайсон Ф’юрі домінував у середніх раундах, Усик знову зміг показати свою перевагу і здобути перемогу.

Бій Усик-Ф’юрі - що відомо

Як відомо, сьогодні, 22 грудня українець Олександр Усик отримав перемогу над екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі.

Однак після бою Усик потрапив у скандал. Спортсмен вийшов на ринг у футболці з написом "Православ’я або смерть" грецькою мовою, що викликало значний резонанс в Саудівській Аравії.

А перед боєм достатньо обговорень викликала новина, що Усику заборонили цілувати хрест між раундами. Річ у тім, що українського боксера підозрюють у користуванні інгалятором.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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