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Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Даяна Швець
22 грудня 2024, 10:21оновлено 22 грудня, 10:57
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Жест чемпіона України викликав значний резонанс в Саудівській Аравії.
Усик
Усик потрапив у скандал після бою / Колаж: Главред, фото: скрин

Про що мова:

  • Футболка Усика: чому Саудівська Аравія сприйняла це як виклик
  • Які можуть бути наслідки жесту Олександра Усика

Український боксер Олександр Усик під час поєдинку з Тайсоном Ф’юрі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) вийшов на ринг у футболці з написом "Православ’я або смерть" грецькою мовою.

Як повідомляє портал Sport.ua, цей жест викликав значний резонанс серед саудівців.

відео дня

У релігійно консервативній Саудівській Аравії таке гасло може бути розцінене як провокаційне, оскільки воно відкидає інші релігійні переконання.

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

У країні, де суворо дотримуються ісламських норм, такі висловлювання можуть спричинити серйозні наслідки.

У подібних випадках Саудівська Аравія діяла рішуче: наприклад, місцевого блогера Раїфа Бадаві засудили до 10 років ув’язнення та 1000 ударів батогом за критику ісламу.

Олександр Усик - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 грудня українець Олександр Усик переміг екс-гегемона дивізіону британця Тайсона Ф'юрі.

Що цікаво, перед боєм Усику заборонили цілувати хрест між раундами. Заборона пов'язана з тим, що Усик нібито міг користуватися інгалятором.

Окрім цього, перед боєм очільник України Зеленський поговорив з Усиком. Президент висловив слова підтримки від імені всієї України.

Інші новини спорту:

Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик

Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик під назвою Вогняний ринг (англ. Ring of Fire) - професійний боксерський поєдинок між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександром Усиком. Бій відбувся з 18-19 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса, пише Вікіпедія.

Згодом стало відомо, що спортсмени погодилися на поєдинок-реванш, який відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді.

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Олександр Усик бокс Саудівська Аравия Тайсон Ф'юрі новини України Новини боксу
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