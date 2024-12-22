Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

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Це бій за всі титули чемпіона світу в надважкій вазі?

Ні. Коли Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вперше зійшлися півроку тому, це був бій за всі пояси. Ф'юрі володів WBC. Олександр Усик володів титулами WBO, WBA та IBF.

Титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією журналу "Ring" також був на кону. Як і більш нематеріальний лінійний титул, який належав Ф'юрі, який переміг Володимира Кличка в листопаді 2015 року і відтоді не програв жодного бою.

Усик, звісно, виграв все це. Але потім почалася політика.

Оскільки Усик домовився про негайний бій-реванш з Ф'юрі, він не зміг захистити свою першість IBF проти британця Деніела Дюбуа, який став тимчасовим чемпіоном організації та обов'язковим претендентом після вражаючої перемоги над Філіпом Хрговічем. Дюбуа провів бій з Ентоні Джошуа, зупинивши свого співвітчизника в захисті титулу.

Таким чином, Усик володіє поясами WBA, WBO і WBC у важкій вазі (а також титулами журналу The Ring і лінійними титулами, які будуть розіграні між собою.