Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувається реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейту (понад 90,7 кг) українцем Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію бою Усик - Ф'юрі 2 в режимі LIVE.
Дякуємо за увагу!
Зеленський привітав Усика з перемогою
"Перемога! Така важлива й така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо. З перемогою, козаче!
З перемогою, Україно! Слава Україні!"
Статистика поєдинку: влучень, спроб ударів і відсоток. Усик на голову вищий.
Дюбуа вийшов у ринг і запропонував Усику реванш. Наш чемпіон погодився!
Усик переміг!!!!!!! - 112-116
Отже, бій закінчено - судді ведуть підрахунок. Сказати, що є фаворит, складно. Чекаємо вердикту суддів і, прости, Господи, штучного інтелекту.
Раунд 12
Бій закінчився. Ф'юрі кілька разів намагався йти в атаку, Усик активно атакував на останній хвилині, але звалити суперника не зміг.
Після гонгу Ф'юрі поцілував Усика в маківку.
Раунд 11
У середині раунду Усик гарно спіймав суперника трійкою - два по корпусу і один у голову. Складний бій.
Раунд 10
Небезпечний раунд. Ф'юрі атакує Усика, кілька разів намагається підловити суперника аперкотами. Кінець раунду - суцільна м'ясорубка. Суперники обмінювалися атаками, більше активності, швидше, від британця. Усик уже втретє звертає увагу рефері на удари по потилиці.
Раунд 9
За статистикою, Усик працює набагато точніше - набагато більше влучень. Ф'юрі частіше б'є вхолосту. Усик майстерно відпрацьовує по корпусу противника. Ф'юрі виглядає втомленим. Попереду - чемпіонські раунди.
Раунд 8
Перші півраунду Усик ганяв Ф'юрі по кутах. Британець боксує брудно - аперкоти більше схожі на удари нижче пояса. Усик працює впевнено і розгойдує противника, проводить хороші атаки, але іноді пропускає.
Раунд 7
Тайсон Ф'юрі, схоже, почав здавати - набагато менше джебів і менше впевненості в рухах після минулого раунду. Натомість, Усик увійшов у смак. Раунд за Усиком безумовно.
Раунд 6
Раунд точно за Усиком. Суперники працюють у центрі рингу. Ф'юрі нерідко влучає лівою, Усик випробовує на міцність оборону суперника. Наприкінці раунду Усик провів чудову атаку, і в якийсь момент здалося, що Ф'юрі втрачає рівновагу.
Раунд 5
Ф'юрі почав брудно боксувати, а він це вміє. Будучи важчим на 25 кг, він входить у клінч і б'є Усика по потилиці. Наш чемпіон звернувся до рефері - зробив зауваження.
Раунд для Усика аж ніяк непростий - багато чого все-таки вирішують габарити. Ф'юрі проводить кілька непоганих атак.
Раунд 4
Видно, що Усику складно пробити оборону Ф'юрі - той, схоже, зробив роботу над помилками. Усик активно працює ногами, і лівою рукою намагається обманювати суперника.
У середині бою Усик лівою рукою відмінно влучив супернику в щелепу, але атаку не зміг розвинути.
Раунд 3
Боксери дуже активно б'ються - про розвідку не йдеться. Сказати, що хтось домінує чи поступається складно. Усик більше працює по корпусу - намагається спіймати суперника. Ф'юрі не припиняє атакувати лівою рукою.
Раунд 2
Ф'юрі дуже активно працює Джебом. Усику складно працювати через габарити суперника. Ближче до кінця раунду Усик пропускає - важкий раунд.
Раунд 1
Суперники почали вельми активно - обидва суперники пристрілювалися, і навіть уже клінчувалися. З боку Усика була досить жорстка атака. Але Ф'юрі раз також непогано влучив.
Бій розпочався
Перед початком відбулася ще одна битва поглядів - Ф'юрі посилав Усику "повітряні поцілунки", а Усик відповідав холодним поглядом.
Прозвучали гімни
Наш гімн виконував Пивоваров - красиво заспівав, а зал підтримав. У залі багато наших.
Наш чемпіон перехрестився і вийшов на ринг. Упевнений, спокійний.
Ф'юрі першим виходить на ринг - у костюмі Санти, співає і кривляється.
Це бій за всі титули чемпіона світу в надважкій вазі?
Ні. Коли Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вперше зійшлися півроку тому, це був бій за всі пояси. Ф'юрі володів WBC. Олександр Усик володів титулами WBO, WBA та IBF.
Титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією журналу "Ring" також був на кону. Як і більш нематеріальний лінійний титул, який належав Ф'юрі, який переміг Володимира Кличка в листопаді 2015 року і відтоді не програв жодного бою.
Усик, звісно, виграв все це. Але потім почалася політика.
Оскільки Усик домовився про негайний бій-реванш з Ф'юрі, він не зміг захистити свою першість IBF проти британця Деніела Дюбуа, який став тимчасовим чемпіоном організації та обов'язковим претендентом після вражаючої перемоги над Філіпом Хрговічем. Дюбуа провів бій з Ентоні Джошуа, зупинивши свого співвітчизника в захисті титулу.
Таким чином, Усик володіє поясами WBA, WBO і WBC у важкій вазі (а також титулами журналу The Ring і лінійними титулами, які будуть розіграні між собою.
Основні параметри суперників. Ф'юрі на 25 кг важчий!
Що слід знати про бій Усика та Ф'юрі 2
- Уперше в історії бій оцінюватиме штучний інтелект, однак він не замінить роботу живих суддів.
- Трансляцію поєдинку забезпечать український сервіс "MEGOGO" і платформа "DAZN".
- Боксери вийдуть на ринг не раніше опівночі. Для порівняння, торішній бій стартував о 01:43.
- Олександр Усик вважається фаворитом у букмекерів. Перемога може принести йому близько 114 мільйонів доларів, тоді як минулого року його гонорар становив 38 мільйонів.
- Вага Усика перед боєм становила 102,5 кг, а Тайсона Ф'юрі - 127,4 кг.
- На кону три титули: WBA, WBO і WBC.
Тайсон Ф'юрі прибув на бій
? Tyson Fury de salona geldi #Usyk2Fury ⚡️ pic.twitter.com/148zHuMYAJ— Kırmızı Köşe (@KirmiziKoseMMA) December 21, 2024
Поєдинок Усика і Ф'юрі 2 стане одним із найдорожчих в історії боксу. Гонорар становить $191 млн - на $41 млн більше, ніж у першому бою. Цього разу Усик отримає 55% від суми ($104,5 млн), а Ф'юрі - 45% ($84,5 млн).
Олександр Усик уже прибув на арену. Як завжди, з талісманом - іграшковим віслючком Іа з мультфільму про Вінні-Пуха.
Віслючка звуть Леля, це улюблена іграшка доньки Олександра.
Ми починаємо!
Підготовка до бою Усик vs Ф'юрі: за які титули вони б'ються?
На відміну від першого бою, матч-реванш не буде беззаперечним чемпіонським поєдинком.
На кону стоятимуть пояси Усика за версіями WBC, WBA та WBO.
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