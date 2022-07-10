Погано розмовляю англійською: російська чемпіонка Уіблмдона відмовилася визнавати провину Путіна у війні

Російська чемпіонка Уіблмдона відмовилася визнавати провину Путіна у війні/ Freddy Krueger / flickr.com / Instagram

Казахська тенісистка російського походження Олена Рибакіна (яка виграла турнір Вімблдон-2022) відмовилася висловити свою позицію щодо війни, яку її батьківщина, Росія, веде проти України. На пресконференції дівчина ухилилася від відповіді.

Спершу Рибакіна удала, що нібито не почула питання - чи засуджує вона війну, яку президент РФ Володимир Путін почав в Україні. А потім просто послалася на те, що погано знає англійську мову і не зможе сформулювати свої думки.

"Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла другу частину питання. Зі свого боку, я можу сказати тільки те, що представляю Казахстан. Я не вибирала, де мені народитися. Люди повірили в мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки", - говорила вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко потрапив у скандал. Він взяв участь у льодовому шоу "Алєнькій цвєточєк" в російському Сочі.

Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначний.

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