Віцепрезидент Федерації фігурного катання зашкварився виступом на шоу дружини Пєскова

Віктор Петренко брав участь у шоу Тетяни Навки / Instagram/victorpetrenko889294/

Віце-президент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Аленький цветочек в російському Сочі.

Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, повідомляє спортивне видання Трибуна.

Зазначимо, що олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко в УФФК координує міжнародну діяльність. У момент початку широкомасштабної війни функціонер перебував в Україні.

При цьому за час повномасштабного вторгнення Росії Петренко виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. З того часу жодних заяв на підтримку українських військових чи звинувачень на адресу Росії він не публікував

Додамо, що участь у шоу Навки також взяли Російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Серед них була Каміла Валієва, у якої був виявлений допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

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Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначний.

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