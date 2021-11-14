"Росія – не агресор": олімпійський чемпіон Абраменко виправдався за скандальне інтерв'ю

Олександр Абраменко

Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначна.

В інтерв'ю для Військового телебачення України він підкреслив, що його здивувала стаття про те, що він не визнає РФ агресором.

Спортсмен стверджує, що згоду на публікацію інтерв'ю він не давав, а деякі моменти були "перекручені" і виставлені не так, як він вважає.

"Я, звичайно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там висвітлили так, що я ніби не розумію, що відбувається", — український олімпієць.

Він не виключив, що його слова в скандальному інтерв'ю могли не правильно витлумачити і використовувати в пропагандистських цілях Росією.

Реклама

"Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які знаходяться на сході України і захищають нашу територію, хочу побажати їм сили духу, терпіння, і бажаю всім їм повернутися додому живими", — додав Абраменко.

читайте також"Все сплановано": український чемпіон зганьбився запереченням агресії РФ і захоплення Криму

Нагадаємо, раніше Абраменко розповів, навіщо обіймався з росіянином і чому не можна забороняти виступати в РФ.

Читайте ще: