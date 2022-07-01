"Бомби падають на житлові будинки або лікарні": Усик спробував відкрити очі російській пропаганді

Боксер різко висловився на адресу російських ЗМІ.
Український боксер Олександр Усик звинуватив Росію в тотальній брехні і вбивствах мирних жителів в нашій країні.
В інтерв'ю британському виданню The Guаrdian спортсмен розповів, чому не варто вірити російській пропаганді.
"Я не вірю тому, що вони говорять, тому що вони не показують того, що насправді відбувається в їхній країні. Вони бомблять солдатів. Вони бомблять армійські батальйони. Але вони не показують бомби, які падають на житлові будинки або лікарні", - пояснив Усик.
Також він нагадав про нещодавні ракетні обстріли Києва та Кременчука.
читайте також"Було завдання вижити": очевидець розповів деталі ракетного удару по ТЦ у Кременчуці"Два дні тому в Києві в будинок, де проживали мирні жителі, потрапила бомба. Два дні тому ракета впала на торговий центр у Кременчуці, де були звичайні люди. Вони говорять по телевізору, що українці стріляють один в одного. Тому я не вірю тому, що вони говорять", – сказав Усик.
Раніше окупаційна влада Криму позбавили звання українського боксера Олександра Усика. У спортсмена відібрали нагороду"за вірність обов'язку"
Також ми повідомляли, що окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.
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