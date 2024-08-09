Олімпійські ігри-2024: каноїстки вибороли ще одне 'срібло' для України

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — срібні призерки Олімпійських ігор-2024. Про це повідомляє НОК України.
Відомо, що українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виступили у п'ятницю у фіналі веслувальної програми Олімпійських ігор у каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Варто зауважити, що це вже 11-та медаль України на Іграх у Парижі.
Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі
Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.
На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.
Олімпійські ігри-2024 - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українську каноїстку Анастасію Рибачок, яка бере участь у Олімпіаді-2024 змусили зафарбувати частину надпису "I am Ukrainian" на її човні. Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які надписи, що пов'язані з війною, як от "Stop the War". Однак і в надписі "Я українка" Міжнародна федерація каное розгледіла ознаки пропаганди.
8 серпня стало відомо, що український спортсмен, який виступає у змаганнях на Олімпіаді із греко-римської боротьби, поступився у фіналі іранцю Саїда Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6. Таким чином він завоював для України срібну медаль.
Крім того, український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. Після цього він заявив про завершення спортивної кар'єри.
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