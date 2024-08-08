Не дотягнув до 'золота': Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпіаді

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов завоював срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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Срібна медаль для України у боротьбі на Олімпіаді / колаж: Главред, фото: УНІАН, НОК України

Український спортсмен, який виступає у змаганнях на Олімпіаді із греко-римської боротьби, поступився у фіналі іранцю Саїда Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6. Таким чином він завоював для України срібну медаль. Про це повідомляєє НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що раніше Насібов на останніх секундах поєдинку вирвав перемогу у 1/8 фіналу у четвертого сіяного серба Мате Немеша (3:2). Пізніше, на стадії 1/4 фіналу український спортсмен вибив п'ятого сіяного Амантура Ісмаїлова з Киргизстану (7:6).

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Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

У фінал Насібов потрапив завдяки неймовірній перемозі над лідером світового рейтингу азербайджанцем Хасратом Джафаровим.

Насібов – срібний призер Олімпіади-2020 у Токіо та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2023, 2024).

Олімпіада у Парижі - медалі українських спортсменів

Нагадаємо, напередодні український боксер Олександр Хижняк виграв золоту медаль на Олімпіаді у Парижі.

Раніше на Олімпіаді-2024 у понеділок, 5 серпня, українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили у фіналі вправ на паралельних брусах. Ілля Ковтун завоював срібну медаль з результатом 15,500 балів.

Також Україна здобула три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Ірина Геращенко завоювала бронзу у стрибках у висоту, стрибнувши на 1,95 метри. Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, подолавши висоту в два метри та здобувши золоту медаль.

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