Закінчив кар’єру із 'бронзою': Беленюк взяв медаль Олімпіади-2024

В поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича.

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Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 / колаж: Главред, фото: НОК України

Український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. Про це повідомляє НОК України.

Відомо, що в поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича — 3:1.

До того ж, борець та чинний нардеп зняв борцівки після виступу на Олімпіаді-2024. Цей символічний жест означає завершення спортивної кар'єри.

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Також варто зауважити, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016. Тепер в його колекції є бронза Парижа-2024.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Олімпіада-2024 - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли до півфіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Беленюк у вагові категорії до 87 кг у чвертьфіналі переміг казахстанського борця Нурсултана Турсинова з рахунком 7:3.

7 серпня Український борець Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув перемогу в півфіналі Олімпійських ігор-2024.

8 серпня стало відомо, що український спортсмен Парвіз Насібов, який виступає у змаганнях на Олімпіаді із греко-римської боротьби, поступився у фіналі іранцю Саїда Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6. Таким чином він завоював для України срібну медаль.

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