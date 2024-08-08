УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Закінчив кар’єру із "бронзою": Беленюк взяв медаль Олімпіади-2024

Марія Николишин
8 серпня 2024, 21:38
60
В поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича.
Закінчив кар’єру із 'бронзою': Беленюк взяв медаль Олімпіади-2024
Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 / колаж: Главред, фото: НОК України

Український спортсмен Жан Беленюк здобув "бронзу" Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. Про це повідомляє НОК України.

Відомо, що в поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича — 3:1.

До того ж, борець та чинний нардеп зняв борцівки після виступу на Олімпіаді-2024. Цей символічний жест означає завершення спортивної кар'єри.

відео дня

Також варто зауважити, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016. Тепер в його колекції є бронза Парижа-2024.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Олімпіада-2024 - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли до півфіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Беленюк у вагові категорії до 87 кг у чвертьфіналі переміг казахстанського борця Нурсултана Турсинова з рахунком 7:3.

7 серпня Український борець Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув перемогу в півфіналі Олімпійських ігор-2024.

8 серпня стало відомо, що український спортсмен Парвіз Насібов, який виступає у змаганнях на Олімпіаді із греко-римської боротьби, поступився у фіналі іранцю Саїда Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6. Таким чином він завоював для України срібну медаль.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Жан Беленюк новини спорту Олімпіада-2024
Реклама

Головне за день

США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

22:27 Україна
Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

22:26 Україна
Це геніально. Як Україна обдурила Росію з операцією під Курськом

Це геніально. Як Україна обдурила Росію з операцією під Курськом

21:40 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Паскудні для України : стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни 3061

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори 2511

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

Під Курськом проти росіян могла бути застосована скіфська тактика : що це таке 2471

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

Наближається чорна смуга: 4 знаки зодіаку, яким не пощастить до кінця року 1615

Наближається чорна смуга: 4 знаки зодіаку, яким не пощастить до кінця року

Останні новини

22:27

США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

22:26

Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

22:24

Єдине правило для всіх: чому в Австрії тіло людини можуть "виселити" з кладовищаВідео

22:24

СНД потрібно триматися разом: Лукашенко заговорив про крах Росії

22:13

"Схожий на бомжа": путініст Філіп Кіркоров остаточно злетів з котушок

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовПісля виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – Золотарьов
21:49

Росіяни рвуть і метають: Алла Пугачова розгромила російських пропагандистів

21:47

В РФ знали про плани атаки на Курську область, але проігнорувало їх - Bloomberg

21:40

Це геніально. Як Україна обдурила Росію з операцією під КурськомПогляд

21:38

Закінчив кар’єру із "бронзою": Беленюк взяв медаль Олімпіади-2024

Реклама
21:30

Тріумфальне повернення: на арені Євробачення-2025 з'явився ще один конкурсант

21:15

Був шанс відрізати Крим: відомо, яка операція ЗСУ могла стати ключовою у війні

21:12

Топ-5 найкращих комедій: фільми, які піднімуть навіть найгірший настрій

21:02

Не дотягнув до "золота": Парвіз Насібов завоював срібло на Олімпіаді

20:45

"Неможливе стало можливим": у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську

20:03

Не Кримський міст: ЗСУ можуть змінити хід війни в Україні - куди потрібно вдаритиВідео

19:57

The Telegraph: операція в Курській області має три цілі

19:54

Jerry Heil зізналася, який відомий чоловік допоміг їй побудувати кар'єру

19:52

На тлі боїв у Курській області: Сирський тричі за день доповідав Зеленському

19:19

Обдурити ніхто не зможе: як перевірити срібло на підробку магнітом і папером

19:11

4 головні цілі: Сирський розповів, що повністю зупинить наступ РФ в Україні

Реклама
19:00

Не через Росію: чому африканські країни припиняють дипвідносини з УкраїноюПогляд

18:51

Як визначити фальшиві долари: правила перевірки, щоб не влетіти в "копієчку"Відео

18:47

Віктор Бронюк із гурту ТіК звільнився із ЗСУ - що сталося

18:30

У трьох регіонах будуть дуже сильні зливи: синоптик попередила про небезпеку

18:28

4 найкращі способи, як відмити пляшку для води: ігнорування правил може вдарити по здоров’юВідео

18:12

Могли захопити стратегічний об'єкт: ЗМІ розкрили подробиці боїв під Курськом

18:12

"Вміють дивувати": ЗСУ прийняли нову стратегію через події в Курську - Reuters

17:53

Включення Суджі до складу Сумського району: що відповіли в Україні

17:38

Ситуація загострюється: окупантам залишилося 15 км до Покровська - BILD

17:31

Відповідь неочевидна: що насправді означає "G" у 5G і чим він відрізняється від 4G

17:30

Скасування весілля і ревнощі: Kazka Зарицька розкрила подробиці особистого життя

17:20

Бізнес приймає виклики: Інтеррибфлот демонструє стійкість в умовах енергетичної кризи новини компанії

17:13

"Життя після шрамів": 1+1 media ініціює масштабний проєкт і збирає досвід бізнесу щодо взаємодії з ветеранами та ветеранками

16:55

Окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ: чого вони добиваються

16:54

ЗСУ відновили втрачені позиції і підняли український прапор у Нью-Йорку: що відомо

16:45

Під Курськом проти росіян могла бути застосована "скіфська тактика": що це таке

16:40

Не гірше за Мішину: учасник "Холостячки" вперше показав наречену

16:26

"Паскудні для України": стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

16:14

Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

16:14

Ситуація на ЗАЕС загострюється: тисячу солдатів РФ перекинуто на станцію

Реклама
16:01

В Україні запрацював застосунок для військових "Армія+": що про нього відомоФото

15:46

Які речі притягнуть гріхи та біди: незвичайні прикмети 9 серпня

15:42

Порошенко вимагає від нардепів "Євросолідарності" відпочивати на курортах Європи "непомітно" – блогер Іванов

15:41

Депутат Бундестагу видав "базу" про бої під Курськом: захоплюється рішучістю ЗСУ

15:28

Розпад РФ їм не потрібен: відомо, яким результатом війни зацікавлені в СШАВідео

15:27

F-16 має бути більше: про що домовився Кулеба з главою МЗС Норвегії

15:16

Армія РФ не справляється: кого Кремль екстрено перекидає до Курської області

15:03

Вибір блогерів й читачів: "Книжкова країна" оголосила короткий список власної премії

14:44

Маски скинуто: Klavdia Petrivna розкрила свою особистістьФото

14:40

Дан Балан заговорив українською: росіяни, як зазвичай, істерять

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти