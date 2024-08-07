Українську каноїстку запідозрили у пропаганді на Олімпіаді-2024: що вона зробила

Міжнародна федерація каное розгледіла ознаки пропаганди у надписі на човні української спортсменки.

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В надписі "Я Українка" МФК побачила ознаки пропаганди / Колаж: Главред, фото: Anastasiia Rybachok, скріншот

Українську каноїстку Анастасію Рибачок, яка бере участь у Олімпіаді-2024 змусили зафарбувати частину надпису "I am Ukrainian" на її човні. Про це повідомила компанія-спонсор BGV Group у Facebook.

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які надписи, що пов'язані з війною, як от "Stop the War". Однак і в надписі "Я українка" Міжнародна федерація каное розгледіла ознаки пропаганди.

"Напис "I am Ukrainian" був важливим для всієї команди. Про це Анастасія неодноразово наголошувала під час пресконференції у Житомирі. Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши контекст надважливої самоідентичності та української незламності", - йдеться у повідомленні компанії. відео дня

Сама спортсменка наразі не прокоментувала рішення комітету, але у мережі з'явилися фото із зафарбованою частиною надпису на каное Анастасії.

Зауважимо, що Рибачок разом із Людмилою Лузан автоматично пройшли до півфіналу каное-двійки на Олімпійських іграх-2024. Сталося це у перший день змагань у веслуванні на байдарках і каное на Іграх у Парижі. Наступний заплив спортсменки буде завтра, 8 серпня.

Що таке BGV Group Management? BGV Group Management — це інвестиційна компанія, яка була заснована у 2015 році з метою створення інноваційних, передових, високоефективних і унікальних підприємств в Україні для того, щоб сприяти економічному розвитку та зростанню країни, йдеться на сайті компанії.

Україна на Олімпіаді-2024 - останні новини

Нещодавно Україна поповнила свою скарбничку ще трьома медалями на Олімпійських іграх у Парижі. Українська спортсменка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту. А Ярослава Магучіх стала чемпіонкою. Вона виборола золоту медаль на Олімпіаді-2024. Після цього стало відомо про те, що Михайло Кохан став бронзовим призером із метання молота.

Напередодні, під час фінального протистояння у командній шаблі, золотими чемпіонками Олімпіади-2024 стали чотири українські фехтувальниці Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 також був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. Серед переможців - український спортсмен Сергій Куліш, який здобув срібну медаль.

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