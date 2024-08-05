Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

На Олімпіаді-2024 у понеділок українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили в фіналі Олімпійських ігор у вправах на паралельних брусах. Срібну медаль вдалось завоювати Іллі Ковтуну, про це повідомляє офіційний канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Ковтун відкрив фінал і заробив 15,500 балів. Його колега, Олег Верняєв, виступав п'ятим і отримав 13,300 балів, але допустив помилку і злетів з брусів під час свого виступу.
Дивіться відео виступу Іллі Ковтуна на Олімпійських іграх в Парижі:
Інші країни у фіналі виступили так:
- Цзоу Цзиньянь (Китай) — 16,200 - золота медаль;
- Оке Сінносуке (Японія) — 15,300 - бронзова медаль;
- Чжан Бохен (Китай) — 15,100;
- Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100;
- Ватару Танігава (Японія) — 14,133;
- Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700.
Загалом на Іграх-2024 українська збірна вже виборола сім медалей — дві золоті, дві срібні та три бронзові, посівши 17-е місце серед інших країн.
Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі
Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.
На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.
Виступи українських спортсменів на Олімпіаді-2024 - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 серпня Україна поповнила свою скарбничку ще трьома медалями на Олімпійських іграх у Парижі, повідомляє НОК. Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту, а Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, виборовши золото.
1 серпня Сергій Куліш здобув срібну медаль у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків.
Крім того, під час фінального протистояння у командній шаблі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова стали золотими чемпіонками Олімпіади-2024.
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