УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

Юрій Берендій
5 серпня 2024, 13:50
83
Український гімнаст Ілля Ковтун зайняв другу сходинку у вправах на паралельних брусах на Олімпіаді в Парижі, поступившись лише представнику від Китаю.
Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах
Україна отримала ще одну медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі / Колаж Главред, фото: НОК України

На Олімпіаді-2024 у понеділок українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили в фіналі Олімпійських ігор у вправах на паралельних брусах. Срібну медаль вдалось завоювати Іллі Ковтуну, про це повідомляє офіційний канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Ковтун відкрив фінал і заробив 15,500 балів. Його колега, Олег Верняєв, виступав п'ятим і отримав 13,300 балів, але допустив помилку і злетів з брусів під час свого виступу.

Дивіться відео виступу Іллі Ковтуна на Олімпійських іграх в Парижі:

відео дня
Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах
Фото: скріншот

Інші країни у фіналі виступили так:

  • Цзоу Цзиньянь (Китай) — 16,200 - золота медаль;
  • Оке Сінносуке (Японія) — 15,300 - бронзова медаль;
  • Чжан Бохен (Китай) — 15,100;
  • Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100;
  • Ватару Танігава (Японія) — 14,133;
  • Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700.

Загалом на Іграх-2024 українська збірна вже виборола сім медалей — дві золоті, дві срібні та три бронзові, посівши 17-е місце серед інших країн.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Виступи українських спортсменів на Олімпіаді-2024 - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 серпня Україна поповнила свою скарбничку ще трьома медалями на Олімпійських іграх у Парижі, повідомляє НОК. Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту, а Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, виборовши золото.

1 серпня Сергій Куліш здобув срібну медаль у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків.

Крім того, під час фінального протистояння у командній шаблі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова стали золотими чемпіонками Олімпіади-2024.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олімпійські ігри Олімпіада-2024
Реклама

Головне за день

РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів

РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів

14:49 Україна
Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

13:50 Спорт
Умов для перемовин немає, можуть бути зміни лише у березні-травні 2025 року – Морозов

Умов для перемовин немає, можуть бути зміни лише у березні-травні 2025 року – Морозов

13:26 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд 11102

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд

Піде зворотний процес : еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС 5472

"Піде зворотний процес": еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву 2218

В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

Росіяни лізуть, як таргани : під Покровськом терміново почали евакуацію родин 2212

Росіяни "лізуть, як таргани": під Покровськом терміново почали евакуацію родин

Останні новини

14:49

РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів

14:31

"Ситуація змінилася": політолог сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо УкраїниВідео

14:16

Церковне свято 6 серпня: що заборонено робити в Яблучний Спас

14:12

Що таке "страхополох": мало хто знає правильну відповідьВідео

13:58

Міша Кацурін зізнався, за що "вихватує" від Наді Дорофєєвої

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - МорозовТрамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - Морозов
13:50

Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

13:45

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ з ескортницею і маленькою дитиною - деталі

13:26

Умов для перемовин немає, можуть бути зміни лише у березні-травні 2025 року – МорозовВідео

12:59

"Перемир'я не чекаю": Максим Галкін показав справжнє обличчя Алли Пугачової

Реклама
12:58

США надали Україні грант у розмірі 3,9 млрд доларів: Шмигаль зізнався, на що підуть гроші

12:36

Це просто щось: консервовані помідори половинками із секретним інгредієнтом - рецептВідео

12:20

На зміну спеці прийдуть заморозки: якою буде погода в серпні 2024 року

12:19

Чи повинні особи з інвалідністю проходити ВЛК: ТЦК та адвокати роз'яснили ситуацію

12:14

У Мережі випадково з'явилися фото "таємного" чоловіка Наталії Могилевської

12:04

"Закінчиться катастрофою": відомі наслідки кадрових перестановок в Міноборони РФВідео

12:01

Сильні зливи накриють частину областей: на Україну насуваються потужні опади

11:26

В Україні виникли серйозні затримки потягів: що стало причиною

11:23

"У Байдена такого не було": Гарріс обійшла Трампа у передвиборчому опитуванні - CBS News

11:12

"Не має відчуття жодної провини": донька Фаріон висловилась про ймовірного вбивцю

11:11

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 12 років мовлення в ефірі

Реклама
11:06

"Великі площі випаленої землі": в ГУР розкрили нові деталі удару по аеродрому "Морозовськ"Фото

11:02

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Зміям - сімейна драма, Свиням - невпевненість

10:44

Який вигляд матиме iPhone 16: інсайдер злив фото iPhone 16 і iPhone 16 Pro Max

10:30

Чому Вінні Пух заборонений у Китаї

10:29

За лічені хвилини і без холодильника: як швидко охолодити будь-який напійВідео

10:15

"Прокладають дорогу мертвими": військовий ЗСУ пояснив, чому армії РФ вдається просуватися

10:06

Гороскоп на завтра 6 серпня: Овнам - труднощі, Дівам - екстемальні зміни

10:06

Питання часу: РФ може втратити ще чотири підводні човни - Defence Express

09:45

"Так буде краще для всіх": Меган Маркл розкрила свої суїцидальні плани

09:40

Рахунок на години: Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану та "Хезболли" на Ізраїль

09:26

РФ вночі атакувала Україну роєм дронів: скільки ворожих цілей збила ППО

09:02

"Піде зворотний процес": еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

08:44

"Ворог зірвався з ланцюга": армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів - DeepState

08:37

"Назвала чоловіком": зрадниця Ані Лорак висловилася про таємне весілля з інструктором з йоги

08:24

РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

08:17

"Це кінцевий результат": в ЗСУ назвали цілі російського наступу на Сході

08:05

Не назвала РФ агресором: Ольга Сумська звернулася до Алли Пугачової - що сталося

07:39

В ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні

06:49

Малі розриває дипвідносини з Україною: що сталося

06:34

Українська трагедія: здаватися патріотом набагато легше, аніж ним бутиПогляд

Реклама
05:50

Не усім вдасться знайти кота за 5 секунд: найкраща загадка для перевірки уважності

04:30

Звільнення ув'язнених росіян: у яких цілях Путін може використати Красікова

03:31

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм

03:00

Як вивести пляму від відбілювача: 5 порад, які врятують одяг

02:00

Тіна Кароль у камуфляжі показала свіжі кадри військової підготовкиВідео

01:20

ЗМІ помітили несподівані деталі на українських F-16: навіщо на літаках золотоФото

00:48

Скільки води та цукру додавати у вино: рецепт домашнього вина приємно здивує всіх

04 серпня, неділя
22:57

Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результатФотоВідео

22:55

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

22:33

Зірка Голосу країни з команди Джамали вийшла заміжВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти