Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

Український гімнаст Ілля Ковтун зайняв другу сходинку у вправах на паралельних брусах на Олімпіаді в Парижі, поступившись лише представнику від Китаю.

https://glavred.net/sport/olimpiada-2024-ukrainskiy-gimnast-zavoeval-serebro-v-uprazhneniyah-na-parallelnyh-brusyah-10585859.html Посилання скопійоване

Україна отримала ще одну медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі / Колаж Главред, фото: НОК України

На Олімпіаді-2024 у понеділок українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступили в фіналі Олімпійських ігор у вправах на паралельних брусах. Срібну медаль вдалось завоювати Іллі Ковтуну, про це повідомляє офіційний канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Ковтун відкрив фінал і заробив 15,500 балів. Його колега, Олег Верняєв, виступав п'ятим і отримав 13,300 балів, але допустив помилку і злетів з брусів під час свого виступу.

Дивіться відео виступу Іллі Ковтуна на Олімпійських іграх в Парижі:

відео дня

Фото: скріншот

Інші країни у фіналі виступили так:

Цзоу Цзиньянь (Китай) — 16,200 - золота медаль;

Оке Сінносуке (Японія) — 15,300 - бронзова медаль;

Чжан Бохен (Китай) — 15,100;

Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100;

Ватару Танігава (Японія) — 14,133;

Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700.

Загалом на Іграх-2024 українська збірна вже виборола сім медалей — дві золоті, дві срібні та три бронзові, посівши 17-е місце серед інших країн.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Виступи українських спортсменів на Олімпіаді-2024 - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 серпня Україна поповнила свою скарбничку ще трьома медалями на Олімпійських іграх у Парижі, повідомляє НОК. Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту, а Ярослава Магучіх стала чемпіонкою, виборовши золото.

1 серпня Сергій Куліш здобув срібну медаль у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків.

Крім того, під час фінального протистояння у командній шаблі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова стали золотими чемпіонками Олімпіади-2024.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред