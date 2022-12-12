'Не бачу різниці між народами України і Росії': Тимощук заговорив на 11 місяці війни

Анатолій Тимощук остаточно перетворився з легенди футболу на пропагандиста.

Анатолій Тимощук / скріншот YouTube

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук відзначився пропагандистською заявою, коментуючи військове вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю фанатському руху російського футбольного клубу "Зеніт" Тимощук розповів, що не відчуває різниці між українцями і росіянами, їх менталітетом, пишуть на офіційному сайті Динамо Київ.

"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення і менталітет. Зеніт - мій дім, не планую нікуди їхати. Люди завжди будуть говорити і погано, і добре", – сказав помічник тренера в російському клубі.

Що стосується критики на свою адресу за те, що не підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії, відповів:

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"Люди завжди будуть говорити і погане, і добре, а ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО", не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція, моя - в тому, що не все так однозначно, тому я намагаюся про це не говорити".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. Про це йдеться в тексті указу.

Артисти, які потрапили до "чорного списку" залишаться без активів в Україні; ліцензій та дозволів; без права на виведення капіталу з України, торговельних операцій, без права на приватизацію, оренду та придбання земельних ділянок. Такі люди будуть позбавлені всіх державних нагород та інших форм відзнак.

Нагадаємо, популярний вітчизняний телеведучий, шоумен і світський лев Анатолій Анатоліч відреагував на скандальну заяву блогерки Софії Стужук, яка виправдовувала російських окупантів за масований ракетний обстріл України в минулий понеділок, 10 жовтня. Такий коментар він опублікував у себе в Instagram-stories.

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