Вороги хотіли налякати, але не вийшло: Анатоліч показав, як у Києві діти грають у воронці від ракети

Анатоліч показав, як у Києві діти грають у воронці від ракети / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

У самому серці української столиці, Києва, в парку Тараса Шевченка діти грають прямо у величезній воронці, яка залишилася після вибуху російської ракети у минулий понеділок, 10 жовтня. Про в Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч.

"Це відео не для киян, а для тих, хто не був у Києві. У понеділок (10 жовтня – Главред), парк Шевченка це дитячий майданчик, де влучила російська ракета. Якщо думали, що тут зупиниться життя, то хочу сказати, що дуже помиляються. Життя триває, діти лазять по ямі. Тепер це для них розвага. Хотіли налякати, але зробили ще одну атракціон для дітей. Ось так - українці просто фантастичні", - підкреслив телеведучий.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, країна-агресор Росія завдала масованих ударів по регіонах України, ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури і призвели до загибелі мирних жителів. Вибухи пролунали в Київській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та інших регіонах.

Станом на п'ятницю, 14 жовтня, в медичних установах Києва перебували 35 осіб, які були поранені в результаті ракетних обстрілів столиці 10 жовтня. Майже третина госпіталізованих досі перебувають у стабільно важкому стані.

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