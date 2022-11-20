"Збіговисько дроворубів": збірна Росії з футболу зганьбилася в "ганебному матчі"

Збірна РФ з футболу / скріншот

Збірна Росії з футболу провела товариський матч проти команди Узбекистану. Через масштабне вторгнення військ Росії в Україну практично всім російським спортсменам заборонили брати участь у міжнародних змаганнях.

Збірну Росію відсторонили від подальшої участі у відборі на Чемпіонат світу 2022, Чемпіонат Європи та заборонили російським клубам виступати у Лізі чемпіонів.

Так, напередодні збірна країни-агресора зіграла внічию в товариському матчі з командою Узбекистану. Поєдинок у Ташкенті завершився з рахунком 0:0.

Це стало другою поспіль нульовою нічиєю для росіян. Кількома днями раніше з таким же рахунком завершилася гра проти Таджикистану. За два поєдинки сумарно збірна Росії завдала 7 ударів у площину воріт суперників.

Російські вболівальники після фінального свистка не змогли стримати емоцій, вибухнувши гнівними коментарями.

"Так буде не тільки у футболі, поки весь прогресивний світ буде разом на святі життя. Чого варті наші російські футболери без легіонерів показують матчі з таджикам і узбеками. Ніякої різниці в класі. Збіговисько контужених дроворубів", - пишуть користувачі.

Користувачі співчувають коментатору, якому доводиться працювати на такому низькосортному футболі і зізнаються, що Росії нічого робити на чемпіонаті світу, який 20 листопада стартував в Катарі.

Нагадаємо, Україна разом з Іспанією і Португалією подала спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу в 2030 році.

Читайте також: