"Ідіотизм! Ми не такі!": у російського футболіста трапилася істерика через тролінг Росії

Спорт в Росії / pixabay, Спорт.РП

Колишній російський футболіст московського Спартака Євген Ловчев закотив справжню істерику через ігнорування російського чемпіонату світу з футболу 2018 в добірці офіційних м'ячів мундіалей, яку склали Adidas і EA Sports.

Екс-футболіст вибухнув і назвав європейців ідіотами. Про це Ловчев заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

Він додав, що "геї та лесбіянки на перший план вийшли", а також згадав про нібито політизацію спорту та навмисне цькування країни-агресора.

"Це дурдом взагалі! Коли вони роблять таку історію, що навіть м'ячик не показують, це, з одного боку, смішно, але гірко, що світ змінився. Але він змінився повністю, не тільки у відсутності м'яча російського чемпіонату світу, а ще й у тому, що геї та лесбіянки на перший план вийшли. Чого вже говорити про це м'ячику. Ну, ідіотизм, соромно за них усіх насправді! До такої міри дійти... Слава богу, що ми не такі!", - емоційно висловився Ловчев.

М'яч ЧС з футболу 2018 / EA Sports соцмережі

Відзначимо, що в соціальних мережах Adidas і EA Sports опублікували добірку футбольних м'ячів останніх чемпіонатів світу, які присутні в режимі World Cup в грі FIFA 23.

При цьому компанії не включили туди м'яч чемпіонату світу 2018 року в Росії.

Також Росію виключили з усіх міжнародних змагань з футболу.

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