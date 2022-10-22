Тимощук продався Кремлю і поплатився

Анатолій Тимощук / скріншот YouTube

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук поплатився за підтримку Росії за допомогою пропаганди.

Одіозний спортсмен увійшов до нового санкційний список, який представила Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії. Цей список містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди.

Всього під санкції потрапило 162 людини, серед них і Анатолій Тимощук, який з 2017 року працює помічником головного тренера в пітерському "Зеніті".

Міжнародна робоча група рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити в свої санкційні списки тих осіб, які поки уникли цього.

Нагадаємо, що Анатолій відмовився засуджувати Росію за напад на Україну і лише на 16-й день агресії зміг видавити з себе невеликий сторіс в Instagram, в якому просто закликав до миру. ​

Пост Тимощука / скріншот

У свою чергу, українські військовослужбовці витерли ноги про футболку Анатолія. А в день народження Тимощука Луцька міська Рада позбавила колишнього гравця збірної України звання"Почесний громадянин міста".

УАФ позбавила Анатолія Тимощука всіх спортивних нагород і звань, а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій ватажка Кремля Володимира Путіна в Україні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. Про це йдеться в тексті указу.

Артисти, які потрапили в "чорний список" залишаться без активів в Україні; ліцензій і дозволів; без права на виведення капіталу з України, торгових операцій, без права на приватизацію, оренду та придбання земельних ділянок. Такі люди будуть позбавлені всіх державних нагород та інших форм відзнак.

Нагадаємо, популярний вітчизняний телеведучий, шоумен і світський лев Анатолій Анатоліч відреагував на скандальну заяву блогерші Софії Стужук, яка виправдовувала російських окупантів за масований ракетний обстріл України в минулий понеділок, 10 жовтня. Такий коментар він опублікував у себе в Instagram-stories.

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