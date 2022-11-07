"Країна перетворилася на посміховисько": російські вболівальники ополчилися на Путіна

Путін / kremlin.ru

В Росії уболівальники не змогли стримати емоцій, коментуючи новину про те, що спортивно-оздоровчому комплексі "Знамя" в Ногінську Московської області не зможе приймати матчі жіночої баскетбольної Суперліги.

Як стало відомо, спортивна арена була віддана під потреби мобілізації. Команда змушена проводити домашні матчі на виїзді.

Любителі спорту з РФ в люті на ситуацію, яку розв'язав їх президент.

"Країна перетворилася на посміховисько. Путін на весь світ розписався у власній профнепридатності і своїй картонній армії", "Росія - це один великий жарт. Такі новини вже ніяких емоцій не викликають. Просто підтверджують сам факт", - пишуть в мережі.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, з Росії масово тікають чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після оголошення Путіним мобілізації кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії.

При цьому путінські мобілізовані мруть в РФ, не доїжджаючи до фронту. Так, в Новосибірському таборі для призваних по мобілізації на війну в Україну, оголошеної Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Раніше повідомлялося, що в Росії розгорівся заколот. Більше сотні мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. За їхніми словами, перед ними вже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман. Однак з тієї групи повернувся тільки один окупант, і той зараз в госпіталі.

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