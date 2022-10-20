РНБО ввела жорсткі санкції проти артистів, які підтримали війну: хто потрапив у "чорний" список

Зеленський ввів санкції проти артистів-зрадників / Колаж фото Instagram, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. Про це йдеться в тексті указу.

Артисти, які потрапили у "чорний список" залишаться без активів в Україні; ліцензій та дозволів; без права на виведення капіталу з України, торгових операцій, без права на приватизацію, оренду та придбання земельних ділянок. Такі люди будуть позбавлені всіх державних нагород та інших форм відзнак.

Ці обмеження будуть діяти протягом п'яти або десяти років.

Відомо, що під санкції потрапили такі артисти: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Нагадаємо, популярний вітчизняний телеведучий, шоумен і світський лев Анатолій Анатоліч відреагував на скандальну заяву блогерші Софії Стужук, яка виправдовувала російських окупантів за масований ракетний обстріл України в минулий понеділок, 10 жовтня. Такий коментар він опублікував у себе в Instagram-stories.

"Якщо Софія Стужук, Регіна Тодоренко, Жанна Бадоєва, Анна Седакова, якщо хтось із цього мотлоху вирішить повернутися в Україну після нашої перемоги, я буду особисто робити все, щоб вони покинули якомога швидше цю країну. Я вам зараз офіційно про це заявляю. Можете їм передати це миле відео біля київських дерев", - заявив ведучий.

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