"Українцям ми нічого не зробили": на першу ракетку Білорусі накинулися через заяву про війну

Перша ракетка Білорусі тенісистка Аріна Соболенко зробила заяву про війну в Україні.
На прес-конференції перед стартом турніру Miami Open вона заявила, що їй нібито було дуже важко, так як вона ніколи раніше не стикалася з такою ненавистю в роздягальні.
Чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу була вражена тією кількістю людей, які до неї погано ставилися.
"Мені було дуже важко зрозуміти, що є так багато людей, які дійсно ненавидять мене без причини, просто без причини. Я ж нічого не робила", - сказала вона.
Вона раптом заявила, що спочатку було важко впоратися з атмосферою в роздягальні.
"Мені дійсно було погано, як ніби я щось зробила, і досі у мене натягнуті стосунки з деякими українськими дівчатками. Але я усвідомила, що це не моя вина, і я не зробила їм нічого поганого. Я майже впевнена, що інші російські та білоруські спортсмени українцям теж нічого не зробили", - цитує Соболенко france24.
Друга ракетка світу додала, що вона з деякими українськими тенісистками спілкується, але деяких намагається уникати.
"Є деякі дівчата, які дуже агресивні по відношенню до представників Білорусі. Так що я просто тримаюся від цього подалі", — додала Соболенко.
Допуск РФ до Олімпіади
25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні. Це викликало обурення в РФ.
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