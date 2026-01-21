Рус
Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну

Руслан Іваненко
21 січня 2026, 18:22
Динамо" готується до весняної частини УПЛ, визначаючи ключових гравців атакувальної лінії
Динамо
Костюк робить ставку на молодь / Колаж: Главред, фото: facebook.com/​fcdynamoua

Коротко:

  • Костюк визначив основного форварда "Динамо"
  • Ставка зроблена на молодого Матвія Пономаренка
  • Бленуце не входить у плани клубу

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк визначився з основною ієрархією нападників на другу частину сезону Української Прем’єр-ліги. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, наставник "біло-синіх" вирішив зробити ставку на молодих футболістів. Ключовою фігурою в атаці команди Костюк бачить Матвія Пономаренка. Тренер добре знайомий із можливостями форварда ще з часів спільної роботи в юнацькій команді "Динамо", що стало одним із визначальних чинників такого рішення.

відео дня

Ієрархія нападників "Динамо"

Другим нападником у внутрішній ієрархії команди наразі вважається Владислав Герич. Натомість панамський форвард Едуардо Герреро, за даними джерела, користується меншою довірою тренерського штабу. Також повідомляється, що скандальний румунський нападник Владислав Бленуце взагалі не входить у плани "Динамо" на другу половину сезону.

Позиції киян у чемпіонаті

Нагадаємо, перед зимовою перервою київський клуб завершив першу частину чемпіонату на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від сенсаційного лідера – ЛНЗ – на кілька очок.

Зимові збори та контрольні матчі

Наразі "Динамо" проводить підготовчі збори в Туреччині, де команда вже встигла зіграти контрольний матч. Напередодні кияни розписали нульову нічию з польською "Короною" – 0:0.

Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну
Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Ставка Костюка, яка може змінити "Динамо"

Як писав Главред, новий головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк демонструє чітке бачення розвитку команди, роблячи акцент на молодих виконавцях, що може суттєво вплинути на ігрове обличчя чемпіона України вже у весняній частині сезону УПЛ. Такий підхід виглядає логічним, з огляду на бекграунд фахівця, який здобув репутацію спеціаліста з роботи з вихованцями клубної академії.

Експерти зазначають, що після повноцінного призначення Костюка питання інтеграції юних і молодіжних футболістів у першу команду стало одним із ключових напрямів роботи тренерського штабу. Подібна стратегія не стала несподіванкою, адже наставник добре обізнаний із потенціалом резерву та вже неодноразово доводив ефективність довіри до молоді.

Сам Костюк підкреслює, що розглядає молодих гравців як важливий ресурс для розвитку команди, наголошуючи не на віці, а на готовності до боротьби за результат:

"Молодь підключається, і кожен із них – це потенційний гравець, який у майбутньому повинен стати повноцінним футболістом основного складу. Ми на них розраховуємо. Я буду робити ставку на гравців, які готові перемагати попри вік", – зазначив тренер.

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Крім того, президент бухарестського клубу Андрій Ніколеску підтвердив, що київське "Динамо" готове відпустити Владислава Бленуце в оренду, однак наполягає на обов’язковому подальшому викупі футболіста.

Нагадаємо, що аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Динамо Київ новини спорту
Колючі, але теплі: розкрито секрет старих радянських вовняних ковдр

