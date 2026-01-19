Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

Тренер розкрив деталі, хто з гравців столичного клубу уже скоро може покинути команду.

Які гравці U-19 можуть стати наступними трансферними зірками київського "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

У "Динамо" визначили трьох кандидатів на трансфер

Йдеться про гравців команди U-19

Можливі продажі оцінюють у мільйони євро

Аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.

За словами спеціаліста, ключовою відмінністю "Динамо" від багатьох європейських клубів залишається потужна академія. Кендзьорек нагадав, що в одному з рейтингів польських ЗМІ академія киян посіла 13-те місце у світі, випередивши всі англійські та німецькі клуби.

"Тут справді висока якість гравців. Часто виникають ситуації, коли беремо їх на тренування – і одразу бачимо рівень. Коли дивлюся матчі U-19, це добре помітно", – зазначив він у коментарі ютуб-каналу Rozmowy o piłce.

Розвиток гравців

Фахівець пояснив феномен академії "Динамо" поєднанням ресурсів, ефективного скаутингу та ментальних якостей футболістів. За його словами, молоді гравці добре підготовлені технічно і вирізняються характером та максимальним налаштуванням на гру.

Водночас Кендзьорек зауважив, що юним футболістам ще варто працювати над глибшим розумінням гри. Попри це, потенціал у нинішніх вихованців дуже високий.

"Захарченко, Пономаренко, Редушко – це футболісти, які скоро можуть залишити нашу команду за багато мільйонів", – наголосив тренер.

Інтерес європейських клубів до молоді

У "Динамо" традиційно мають сильну репутацію на трансферному ринку. За словами Кендзьорека, клубу часто достатньо, щоб молодий гравець яскраво проявив себе у кількох матчах, аби на нього вже з’явивсясерйозний інтерес з боку інших команд.

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Крім того, головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір у Туреччині. Після кількох днів у Києві, присвячених адаптації після відпустки, футболісти, тренерський та адміністративний штаб вирушили за кордон.

Нагадаємо, що новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

