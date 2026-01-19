Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

Руслан Іваненко
19 січня 2026, 17:47
306
Тренер розкрив деталі, хто з гравців столичного клубу уже скоро може покинути команду.
Динамо
Які гравці U-19 можуть стати наступними трансферними зірками київського "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Коротко:

  • У "Динамо" визначили трьох кандидатів на трансфер
  • Йдеться про гравців команди U-19
  • Можливі продажі оцінюють у мільйони євро

Аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.

За словами спеціаліста, ключовою відмінністю "Динамо" від багатьох європейських клубів залишається потужна академія. Кендзьорек нагадав, що в одному з рейтингів польських ЗМІ академія киян посіла 13-те місце у світі, випередивши всі англійські та німецькі клуби.

відео дня

"Тут справді висока якість гравців. Часто виникають ситуації, коли беремо їх на тренування – і одразу бачимо рівень. Коли дивлюся матчі U-19, це добре помітно", – зазначив він у коментарі ютуб-каналу Rozmowy o piłce.

Розвиток гравців

Фахівець пояснив феномен академії "Динамо" поєднанням ресурсів, ефективного скаутингу та ментальних якостей футболістів. За його словами, молоді гравці добре підготовлені технічно і вирізняються характером та максимальним налаштуванням на гру.

Водночас Кендзьорек зауважив, що юним футболістам ще варто працювати над глибшим розумінням гри. Попри це, потенціал у нинішніх вихованців дуже високий.

"Захарченко, Пономаренко, Редушко – це футболісти, які скоро можуть залишити нашу команду за багато мільйонів", – наголосив тренер.

Майбутні топ-трансфери
Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Інтерес європейських клубів до молоді

У "Динамо" традиційно мають сильну репутацію на трансферному ринку. За словами Кендзьорека, клубу часто достатньо, щоб молодий гравець яскраво проявив себе у кількох матчах, аби на нього вже з’явивсясерйозний інтерес з боку інших команд.

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Крім того, головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір у Туреччині. Після кількох днів у Києві, присвячених адаптації після відпустки, футболісти, тренерський та адміністративний штаб вирушили за кордон.

Нагадаємо, що новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:35Фронт
Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

18:20Енергетика
Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:21Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Останні новини

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

Реклама
17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

Реклама
15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

13:59

Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:57

Секретний об’єкт СРСР: де в Україні захована найбільша "тарілка" і що з нею стало

13:56

"Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві та зізналася в проблемах

13:54

Євро перевищить психологічну межу: озвучено тривожний прогноз щодо курсу

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

Реклама
12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:08

Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

12:05

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:01

"Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем

11:59

Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

11:55

Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

11:51

Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

11:35

68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти