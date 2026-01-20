Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову

Руслан Іваненко
20 січня 2026, 21:44
45
Андрій Ніколеску заявив, що сторони ведуть переговори та намагаються знайти компроміс щодо умов угоди.
Бленуце, Динамо
Київське "Динамо" готове відпустити Бленуце в оренду / колаж: Главред, фото: instagram.com/vlad.blanuta

Коротко:

  • "Динамо" готове відпустити Бленуце лише з обовʼязковим викупом
  • Бухарестський клуб наполягає на довгостроковій оренді
  • Сам гравець зацікавлений тільки в оренді

Президент бухарестського клубу Андрій Ніколеску підтвердив, що київське "Динамо" готове відпустити Владислава Бленуце в оренду, однак наполягає на обов’язковому подальшому викупі футболіста.

Переговори між клубами тривають

За його словами, переговори між клубами тривають, але сторони поки що не дійшли остаточної згоди щодо формату угоди.

відео дня

"Це відкрите обговорення, я не знаю, як далеко воно просунеться. Перш за все, ми повинні домовитися з київським Динамо. Оскільки ми надіслали один варіант, вони відповіли іншим, тобто з обов’язковим викупом, що б не сталося", — зазначив Ніколеску, для Golazo.ro.

Можливий компроміс

Функціонер також наголосив, що можливий компроміс може стосуватися ігрового часу та інших умов, однак ключовим залишається питання позиції самого гравця.

"Думаю, ми зустрінемося десь посередині, щодо хвилин та інших речей, але нам доведеться домовлятися з гравцем. Так, в принципі він зацікавлений, я з ним розмовляв, але його цікавить лише оренда", — додав президент клубу.

Позиція клубу щодо терміну оренди

Окремо Ніколеску підкреслив, що його команда зацікавлена у довгостроковій оренді, адже короткий термін не виглядає виправданим.

"Нам також потрібно про це подумати. Тобто, ми хочемо максимального терміну оренди. Тому що ми не думаємо, що за 4 чи 5 місяців, що залишилися, ми можемо отримати щось надзвичайне з цієї оренди. Тож, або оренда на один рік, або, якщо ні, я не знаю, побачимо", — підсумував він.

Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову
Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Крім того, аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.

Нагадаємо, що новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Динамо Київ новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"

Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"

23:16Світ
Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадри

Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадри

22:41Світ
Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Останні новини

23:28

Герань "спить" і не цвіте: простий домашній "енергетик" пробудить рослину

23:16

Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"

23:04

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січняФото

22:41

Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадриВідео

22:26

Коли не буде світла в Запорізькій області 21 січня - опублікували свіжі графіки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:23

Дивна загадка природи: навіщо страусам чотири колінні чашечки на двох лапах

22:11

Син Грубича з'явився з протезом-механічною рукою і показав, як ним керує

21:54

Значення слова "деньги" розкриває справжню історію Росії - що приховує МоскваВідео

21:44

Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову

Реклама
21:28

Будинок стане теплим за лічені хвилини: простий трюк з радіатором дає несподіваний ефектВідео

20:55

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:47

РФ націлилася на розширення контролю у двох областях: де існує загроза

20:29

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - БудановВідео

20:29

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

20:25

Горітиме яскраво і довго: як за дві хвилини зробити свічку з того, що є вдома

20:08

Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

19:43

Влупить 17-градусний мороз: Україну накриває нова холоднеча

19:35

Загроза з моря, РФ вдарила по Україні "Цирконом": у ВМС вказали на важливий нюанс

19:29

У МЗС поставили на місце керівництво МКЧХ після порівняння ударів в Україні та РФ

19:26

Росія атакувала Запоріжжя - будинки зруйновано, кількість загиблих різко зрослаВідео

Реклама
19:25

Чи справді в СРСР квартири давали безкоштовно: великий обман радянської влади

19:19

"Ворог ставить під загрозу безпеку Європи": що відбувається на Чорнобильській АЕС

19:10

РФ намагається організувати гуманітарну катастрофу в УкраїніПогляд

18:56

"Просто в шоці": експерт пояснила, як арешт Мадуро б'є по ПутінуВідео

18:39

Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні - що передбачається

18:34

Ось чому страви підгорають: на які позначки в духовці варто звернути увагу

18:29

"Повністю осиротіла": у родині зірки "Скаженого Весілля" сталося гореВідео

18:27

Смертельно небезпечно: українців закликали не використовуйте газову плиту для опалення

17:57

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

17:49

Як говорити з котом, щоб він розумів господаря і слухав - секрет знають одиниціВідео

17:41

Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"Відео

17:39

Врятує під час відключень: як зробити рукомийник з пляшки води

17:36

Три заборони, які варто порушувати: що не можна робити у свято 21 січня

17:28

У притулку були впевнені, що пес сліпий, але незабаром з'явилася несподівана правда

17:21

Без вітрин і кас: як нелегальні сигарети продають через інтернет

17:16

Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю

17:03

Повернення світу "Гри престолів": про що новий серіал "Лицар сімох королівств"Відео

16:55

На початок 2026 року UKRTAC виходить на обсяг близько 70% потреб ЗСУ у бронежилетах

16:54

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

16:54

Гороскоп для Скорпіонів на лютий 2026: переїзд, нова робота та повернення минулогоВідео

Реклама
16:48

Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

16:44

Сім хвилин і готово: рецепт неймовірно смачної і бюджетної закуски з лаваша

16:38

Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

16:33

Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

16:30

Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

15:56

В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

15:47

Як закип'ятити воду без світла і газу: 5 дієвих способів під час відключень

15:32

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

15:21

"Об'єднала всіх проти себе": Тіна Кароль звернулася до українців після скандалуВідео

14:59

Ядерна безпека під загрозою: через російську атаку ЧАЕС повністю знеструмлена

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти