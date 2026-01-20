Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову

Андрій Ніколеску заявив, що сторони ведуть переговори та намагаються знайти компроміс щодо умов угоди.

Київське "Динамо" готове відпустити Бленуце в оренду / колаж: Главред, фото: instagram.com/vlad.blanuta

Коротко:

"Динамо" готове відпустити Бленуце лише з обовʼязковим викупом

Бухарестський клуб наполягає на довгостроковій оренді

Сам гравець зацікавлений тільки в оренді

Президент бухарестського клубу Андрій Ніколеску підтвердив, що київське "Динамо" готове відпустити Владислава Бленуце в оренду, однак наполягає на обов’язковому подальшому викупі футболіста.

Переговори між клубами тривають

За його словами, переговори між клубами тривають, але сторони поки що не дійшли остаточної згоди щодо формату угоди.

"Це відкрите обговорення, я не знаю, як далеко воно просунеться. Перш за все, ми повинні домовитися з київським Динамо. Оскільки ми надіслали один варіант, вони відповіли іншим, тобто з обов’язковим викупом, що б не сталося", — зазначив Ніколеску, для Golazo.ro.

Можливий компроміс

Функціонер також наголосив, що можливий компроміс може стосуватися ігрового часу та інших умов, однак ключовим залишається питання позиції самого гравця.

"Думаю, ми зустрінемося десь посередині, щодо хвилин та інших речей, але нам доведеться домовлятися з гравцем. Так, в принципі він зацікавлений, я з ним розмовляв, але його цікавить лише оренда", — додав президент клубу.

Позиція клубу щодо терміну оренди

Окремо Ніколеску підкреслив, що його команда зацікавлена у довгостроковій оренді, адже короткий термін не виглядає виправданим.

"Нам також потрібно про це подумати. Тобто, ми хочемо максимального терміну оренди. Тому що ми не думаємо, що за 4 чи 5 місяців, що залишилися, ми можемо отримати щось надзвичайне з цієї оренди. Тож, або оренда на один рік, або, якщо ні, я не знаю, побачимо", — підсумував він.

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Крім того, аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.

Нагадаємо, що новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

