Били, щоб не міг виступати за Україну: у Херсоні окупанти катували призера Олімпіади

Українського олімпійського призера з веслування катували в підвалі російські військовослужбовці металевою трубою.
У захопленому Херсоні російські окупанти жорстко катували українського призера Олімпіади з академічного веслування.
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, виступаючи на Генеральній Асамблеї ENNHRI. Текст його виступу публікує Тelegra.ph.
"Українського олімпійського чемпіона з веслування катували в підвалі російські військовослужбовці металевою трубою. Вони тижнями били його і ламали кістки для того, щоб він більше не міг виступати за Україну з нашим синьо-жовтим прапором", — розповів омбудсмен про звірства окупантів РФ.
Він також поділився подробицями про тортури, які йому розповів український спортсмен.
"Найстрашніше, що він мені розповів – це те, що припинити тортури було неможливо. Катували не тому, що хотіли дізнатися інформацію, а тому, що не могли пробачити херсонцям їхню українську незламність", — додав Лубінець.
Що відомо про призерів Олімпіади
Звернемо увагу, що українська команда стала призером Олімпійських ігор 2004 року в Афінах. Тоді українська четвірка у складі Сергія Гриня, Сергія Белоущенко, Олега Ликова, Леоніда Шапошникова завоювала бронзову нагороду.
Визволення Херсонщини
Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.
У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.
10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.
З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.
Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.
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