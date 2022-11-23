Били, щоб не міг виступати за Україну: у Херсоні окупанти катували призера Олімпіади

Окупанти жорстоко катували українських спортсменів у Херсоні / Ukrrowing.com.ua, Reuters

У захопленому Херсоні російські окупанти жорстко катували українського призера Олімпіади з академічного веслування.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, виступаючи на Генеральній Асамблеї ENNHRI. Текст його виступу публікує Тelegra.ph.

"Українського олімпійського чемпіона з веслування катували в підвалі російські військовослужбовці металевою трубою. Вони тижнями били його і ламали кістки для того, щоб він більше не міг виступати за Україну з нашим синьо-жовтим прапором", — розповів омбудсмен про звірства окупантів РФ.

Він також поділився подробицями про тортури, які йому розповів український спортсмен.

"Найстрашніше, що він мені розповів – це те, що припинити тортури було неможливо. Катували не тому, що хотіли дізнатися інформацію, а тому, що не могли пробачити херсонцям їхню українську незламність", — додав Лубінець.

Що відомо про призерів Олімпіади

Звернемо увагу, що українська команда стала призером Олімпійських ігор 2004 року в Афінах. Тоді українська четвірка у складі Сергія Гриня, Сергія Белоущенко, Олега Ликова, Леоніда Шапошникова завоювала бронзову нагороду.

Українські веслувальники - призери Олімпіади 2004 / Ukrrowing.com.ua

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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