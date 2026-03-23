"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

Шведська збірна готується до плей-офф і працює над відновленням гравців перед матчем з Україною.

https://glavred.net/sport/eto-mozhet-povliyat-na-igru-trener-shvecii-sdelal-zayavlenie-o-sbornoy-ukrainy-10751339.html Посилання скопійоване

Поттер підтвердив високий рівень мотивації футболістів

Коротко:

Поєдинок Україна – Швеція у плей-офф ЧС-2026 відбудеться 26 березня

Гравці Швеції вже прибули або приєднаються найближчим часом

Основний акцент на відновленні футболістів і тактичній підготовці

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти збірна України з футболу у плей-офф відбору до чемпіонат світу з футболу 2026.

За словами наставника, команда підходить до гри у хорошому функціональному стані, а гравці демонструють високу мотивацію.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

"Усі вже прибули або найближчим часом приєднаються до збірної. Я не чув нічого негативного щодо їхнього стану — і це добре. Ми, звичайно, стежимо за футболістами, які грали на вихідних. Сьогодні — день відновлення, але всі, кого я зустрів, дуже мотивовані та з нетерпінням чекають на матч", — наводить слова Поттера Aftonbladet.

Тренер підкреслив, що часу на підготовку обмаль, тому штаб максимально зосереджений на відновленні гравців та тактичній підготовці.

"У нас не так багато днів на тренування і ухвалення рішень. Потрібно переконатися, що футболісти, які грали на вихідних, у хорошому стані. Ми використаємо ці два-три дні, щоб якнайкраще підготуватися і вийти на поле з якісною грою", — додав він.

Невизначеність щодо форми суперника

Окремо наставник звернув увагу на невизначеність щодо нинішньої форми української команди, яка тривалий час не проводила офіційних матчів.

"Нам ще потрібно приділити час вивченню України. Вони не грали три-чотири місяці, тому складно точно сказати, як вони діятимуть. У них також були травми та дискваліфікації. Ми повинні зосередитися насамперед на власній грі", — підсумував Поттер.

Поєдинок між збірна України з футболу та збірна Швеції з футболу відбудеться 26 березня. Початок зустрічі — о 21:45.

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Крім того, аналітики оцінили шанси команди Сергія Реброва перед півфіналом плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції, пише ТСН.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред