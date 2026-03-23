"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

Руслан Іваненко
23 березня 2026, 23:10
Шведська збірна готується до плей-офф і працює над відновленням гравців перед матчем з Україною.
Ребров, Поттер
Поттер підтвердив високий рівень мотивації футболістів

Коротко:

  • Поєдинок Україна – Швеція у плей-офф ЧС-2026 відбудеться 26 березня
  • Гравці Швеції вже прибули або приєднаються найближчим часом
  • Основний акцент на відновленні футболістів і тактичній підготовці

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти збірна України з футболу у плей-офф відбору до чемпіонат світу з футболу 2026.

За словами наставника, команда підходить до гри у хорошому функціональному стані, а гравці демонструють високу мотивацію.

"Усі вже прибули або найближчим часом приєднаються до збірної. Я не чув нічого негативного щодо їхнього стану — і це добре. Ми, звичайно, стежимо за футболістами, які грали на вихідних. Сьогодні — день відновлення, але всі, кого я зустрів, дуже мотивовані та з нетерпінням чекають на матч", — наводить слова Поттера Aftonbladet.

Тренер підкреслив, що часу на підготовку обмаль, тому штаб максимально зосереджений на відновленні гравців та тактичній підготовці.

"У нас не так багато днів на тренування і ухвалення рішень. Потрібно переконатися, що футболісти, які грали на вихідних, у хорошому стані. Ми використаємо ці два-три дні, щоб якнайкраще підготуватися і вийти на поле з якісною грою", — додав він.

Невизначеність щодо форми суперника

Окремо наставник звернув увагу на невизначеність щодо нинішньої форми української команди, яка тривалий час не проводила офіційних матчів.

"Нам ще потрібно приділити час вивченню України. Вони не грали три-чотири місяці, тому складно точно сказати, як вони діятимуть. У них також були травми та дискваліфікації. Ми повинні зосередитися насамперед на власній грі", — підсумував Поттер.

Поєдинок між збірна України з футболу та збірна Швеції з футболу відбудеться 26 березня. Початок зустрічі — о 21:45.

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Крім того, аналітики оцінили шанси команди Сергія Реброва перед півфіналом плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції, пише ТСН.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

збірна України з футболу новини футболу новини спорту
Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

23:35Війна
Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:44Війна
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:47

Вузький коридор стане значно ширшим: дизайнери розкрили, як підібрати кольори

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Які блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЯкі блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
23:26

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - адвокат назвала нюанс

23:19

Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

23:10

"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

22:30

Вже не жарт: де відкрито "університет барбекю" і зараховано перших студентів

Реклама
22:27

10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

21:44

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:06

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

20:57

Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

20:47

"Золота жила": адвокат пояснила, що роблять ТЦК на блокпостах та чи законно це

20:45

Завдання, яке ламає мозок: лише люди з гострим зором знайдуть банан за 9 секунд

20:18

Більшість роблять "на око": без чого підживлення часнику не дасть результатуВідео

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

Реклама
19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

18:58

"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

18:53

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:48

Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

18:45

Лише один секрет збереже урожай: коли сіяти огірки у відкритий ґрунтВідео

18:21

Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

18:15

Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

17:40

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідникаВідео

17:39

Коли народжуються люди, які наділені особливою інтуїцією – лише чотири дати

17:32

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:30

Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

Реклама
15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

14:04

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android

