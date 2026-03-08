Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

Збірна України готується до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу попри втрати ключових гравців через травми.

https://glavred.net/sport/ukraina-shveciya-sbornaya-stolknulas-s-kadrovymi-problemami-kto-ne-sygraet-10747148.html Посилання скопійоване

Сергій Ребров шукає заміни для травмованих лідерів / Колаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Коротко:

Україна проведе вирішальні матчі відбору на ЧС-2026

Збірна втратила ключових гравців через травми

Матч зі Швецією відбудеться 26 березня у Валенсії

Наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Втрати ключових гравців

Через травми збірна втратила кількох ключових гравців. Особливо відчутною є втрата зіркового форварда Артема Довбика, який у січні отримав розрив сухожилля лівого стегна та переніс операцію.

відео дня

"Термін відновлення становить близько 4-5 місяців, тож участь Довбика у фінальній стадії Мундіалю наразі під питанням", – повідомляє 24 Канал.

Не менш важливою є відсутність Олександра Зінченка. Хоча у клубі його кар’єра не завжди складалася успішно, у збірній ексфутболіст Манчестер Сіті завжди виконував ключові ролі.

Зінченка знову переслідують травми: "за 9 років на найвищому рівні він провів у лазареті аж 780 днів". Після перезапуску кар’єри в Аяксі він отримав розрив хрестоподібної зв’язки, через що пропустить мінімум пів року, і шанси зіграти на чемпіонаті світу малі.

Стан інших лідерів збірної

Ще один лідер збірної України, Георгій Судаков, неабияк стурбував уболівальників: півзахисник вже пропустив три матчі "Бенфіки" через травму попереку. Але як наголошує джерело:

"Українець вже готується у загальній групі і мав би взяти участь у матчі з Порту 8 березня", – зазначають джерела. Перед грою Судаков навіть поділився у соцмережах молитвою про підтримку вищих сил.

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Менше надії на повернення Владислава Велетня: вінгер ще не повністю відновився після травм, і його участь у матчах збірної відтерміновується до квітня. Ситуація з Олександром Зубковим теж викликає занепокоєння: хоча він вже грав за Трабзонспор, форма м’язів залишається питанням для головного тренера.

Матч Україна – Швеція відбудеться у Валенсії 26 березня о 21:45 за київським часом.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.

Крім того, Металіст 1925 погодив з Динамо умови щодо трансферу півзахисника Олександра Яцика. За інформацією відомого журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz", сторони вже домовилися про перехід 23-річного хавбека.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред