Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

Руслан Іваненко
8 березня 2026, 17:43
Збірна України готується до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу попри втрати ключових гравців через травми.
Ребров, футбол, сборная
Сергій Ребров шукає заміни для травмованих лідерів / Колаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Коротко:

  • Україна проведе вирішальні матчі відбору на ЧС-2026
  • Збірна втратила ключових гравців через травми
  • Матч зі Швецією відбудеться 26 березня у Валенсії

Наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Втрати ключових гравців

Через травми збірна втратила кількох ключових гравців. Особливо відчутною є втрата зіркового форварда Артема Довбика, який у січні отримав розрив сухожилля лівого стегна та переніс операцію.

відео дня

"Термін відновлення становить близько 4-5 місяців, тож участь Довбика у фінальній стадії Мундіалю наразі під питанням", – повідомляє 24 Канал.

Не менш важливою є відсутність Олександра Зінченка. Хоча у клубі його кар’єра не завжди складалася успішно, у збірній ексфутболіст Манчестер Сіті завжди виконував ключові ролі.

Зінченка знову переслідують травми: "за 9 років на найвищому рівні він провів у лазареті аж 780 днів". Після перезапуску кар’єри в Аяксі він отримав розрив хрестоподібної зв’язки, через що пропустить мінімум пів року, і шанси зіграти на чемпіонаті світу малі.

Стан інших лідерів збірної

Ще один лідер збірної України, Георгій Судаков, неабияк стурбував уболівальників: півзахисник вже пропустив три матчі "Бенфіки" через травму попереку. Але як наголошує джерело:

"Українець вже готується у загальній групі і мав би взяти участь у матчі з Порту 8 березня", – зазначають джерела. Перед грою Судаков навіть поділився у соцмережах молитвою про підтримку вищих сил.

Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє
Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Менше надії на повернення Владислава Велетня: вінгер ще не повністю відновився після травм, і його участь у матчах збірної відтерміновується до квітня. Ситуація з Олександром Зубковим теж викликає занепокоєння: хоча він вже грав за Трабзонспор, форма м’язів залишається питанням для головного тренера.

Матч Україна – Швеція відбудеться у Валенсії 26 березня о 21:45 за київським часом.

