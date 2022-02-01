Олімпіада-2022: ФБР просить учасників відмовитися від особистих смартфонів

Під час Олімпіади закликали відмовитися від особистих мобілок / УНІАН

Федеральне бюро розслідувань США закликає учасників Зимової Олімпіади - 2022 в Пекіні відмовитися від особистих смартфонів через загрозу кібератак з боку китайської влади, інформує видання BBC.

ФБР закликає спортсменів і гостей Олімпійських ігор в Пекіні залишити свої смартфони вдома і використовувати замість них тимчасові. У бюро побоюються, що на смартфони можуть потрапити програми-вимагачі, інше шкідливе ПЗ, а також віруси-шпигуни.

У той час ФБР уточнює, що поки що невідомо про яку-небудь конкретну загрозу на Олімпіаді, але додало, що національні олімпійські комітети в деяких західних країнах також радять не користуватися особистими смартфонами в Китаї.

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Також повідомляться, що попередження від ФБР послідувало за аналогічним попередженням від групи Citizen Lab, яка займається питаннями кібербезпеки. Мова про те, що спортсмени та гості, які їдуть до Пекіна, повинні завантажити спеціальний додаток для моніторингу випадків коронавірусу.

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За даними Citizen Lab, китайський додаток небезпечно, оскільки отримує доступ до особистих даних, а уразливість в шифруванні дозволяє третій стороні отримати доступ до документів, аудіо і файлів на смартфонах. Китай відкидає будь-які звинувачення.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на дані розвідки США раніше заявили, що Росія може готувати провокацію на Донбасі. Йдеться про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Такий маневр може бути використаний як привід для повномасштабного військового вторгнення на територію Української держави.

Американські журналісти CNN 19 січня опублікували відомості Міністерства оборони України, згідно з якими росіяни завершують концентрацію своїх військ біля українських кордонів і стягнули до рубежів вже понад 127 000 військ. У відомстві не виключають нанесення Росією ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що пересування військ РФ у прикордонних з Україною районах - це, мовляв," запобіжні заходи", пов'язані з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО.

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