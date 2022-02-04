Путін заснув під час виходу української збірної на Олімпіаді-2022: відео

Володимир Путін заснув на Олімпіаді в Пекіні / скріншот з відео

Президент Росії Володимир Путін заснув під час виходу збірної України на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні.

Американський телеканал NBC показав Путіна, який задрімав на трибуні і повідомив, що біля кордонів з Україною зараз зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів.

На кадрах видно, як лідер країни-агресора, сидячи на трибунах закрив очі, але схаменувся, коли коментатор почав говорити в мікрофон.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін зустрівся в Кремлі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.. Їх переговори стали приводом для жартів у мережі. Через карантинні обмеження всі п'ять годин вони сиділи на відстані декількох метрів один від одного.

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