Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандал

Українська лижниця здала позитивний допінг-тест

Українська лижниця Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, повідомляє ITA.

За інформацією джерела, в крові у 34-річної українки було виявлено три заборонені речовини: анаболічний стероїд і два стимулятори (метилгексанамін і гептамінол). Проба була здана під час Олімпіади - 10 лютого.

МОК схвалив рішення тимчасово відсторонити Камінську від змагань поки триває розслідування.

Варто відзначити, що українка може запросити розтин допінг-проби "Б", а також оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Нагадаємо, в Пекіні 4 лютого відкрилася 24-а зимова Олімпіада. Китай став першою країною в світі, якій вдалося провести й літні і зимові Олімпійські ігри.

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Також Главред писав про те, що українець Олександр Абраменко завоював срібну нагороду у фрістайлі на Зимових Олімпійських іграх - 2022 в Пекіні. Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.

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