УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандал

16 лютого 2022, 18:23

МОК схвалив рішення тимчасово відсторонити Камінську від змагань поки триває розслідування.

false
Українська лижниця здала позитивний допінг-тест

Українська лижниця Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, повідомляє ITA.

За інформацією джерела, в крові у 34-річної українки було виявлено три заборонені речовини: анаболічний стероїд і два стимулятори (метилгексанамін і гептамінол). Проба була здана під час Олімпіади - 10 лютого.

МОК схвалив рішення тимчасово відсторонити Камінську від змагань поки триває розслідування.

Варто відзначити, що українка може запросити розтин допінг-проби "Б", а також оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Нагадаємо, в Пекіні 4 лютого відкрилася 24-а зимова Олімпіада. Китай став першою країною в світі, якій вдалося провести й літні і зимові Олімпійські ігри.

Реклама

Також Главред писав про те, що українець Олександр Абраменко завоював срібну нагороду у фрістайлі на Зимових Олімпійських іграх - 2022 в Пекіні. Олександр Абраменко посів друге місце у фіналі з лижної акробатики.

Читайте також:

viber
скандал лижник Олимпиада- 2022
Зараз ви переглядаєте новину «Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандал». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеЧарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під все Прикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду Буде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечкиБуде пишно цвісти: як приготувати найкраще добриво для герані з одного препарату з аптечки Зима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься веснаЗима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься весна У Путіна ситуація - гірша за цугцвангУ Путіна ситуація - гірша за цугцванг
19:35

Європейські лідери проведуть неофіційну зустріч з приводу подій в Україні: названо дату

19:33

Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

19:24

"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський звернувся до українцівВідео

19:04

Не з'являлася на публіці вже 260 днів: у Селін Діон підозрюють важке захворюванняВідео

18:59

У РФ раптово заявили, що не допустять війни з УкраїноюВідео

Реклама
18:54

Пенсії в Україні піднімуть на 1000 гривень: кому і коли чекати підвищенняВідео

18:53

Можливий напад Росії: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

18:52

Таємний роман, підступи колег і неймовірна удача: гороскоп на березень 2022 для ОвнівВідео

18:45

Відмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою

18:24

Росія, олігархи і Крим з Донбасом: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

18:23

Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандалВідео

18:17

У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор УкраїниВідео

18:15

Зеленський посилив санкції проти видання СтранаВідео

18:07

Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоВідео

17:56

Хто поїде на Євробачення від України: організатори зробили заявуВідео

17:53

"Я не вірю любов з першого погляду": Алеся Бацман розповіла, з чого почався її роман з ГордономВідео

17:14

Екс-шеф Головного управління розвідки Бурба нишком втік за кордон — експерт

16:59

"Метінвест політехніка": у центрі Маріуполя триває активна фаза будівництва

16:44

Метінвест вклав у соціально важливі програми понад 3,4 млрд гривень

16:40

Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рікВідео

Реклама
16:38

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:20

Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

16:10

Не розслабляйтесяПогляд

16:09

Налетить ураган і замете снігом: в Україну йде небезпечна погодаВідео

16:04

Сума інвестицій Метінвесту в модернізацію виробництва перевищила $11 мільярдів

15:51

1,2 млрд доларів на модернізацію: Метінвест планує поліпшити виробництво в 2022 році

15:39

Естонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФВідео

15:26

"Мені справді дуже жаль": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні

15:07

Скандал в Одесі: депутат від "Партії Шарія" прибрав прапори України зі стола на засіданні – відеоВідео

15:03

"Продам гараж на Соломі": у трансляції Reuters з Києва "посольство РФ" зробило оголошенняВідео

15:00

Компанія Метінвест навесні підвищить зарплати на своїх підприємствах

14:58

В Україні різко подорожчав популярний овочВідео

14:48

Українська блогерка в одних трусиках оголила татуювання на інтимному місці

14:36

Місячний посівний календар на березень 2022: кращі дні для роботи в городі і саду

14:33

Ердоган оголосив про підготовку зустрічі з Зеленським і Путіним у Туреччині

14:28

Україна завоювала першу медаль на зимових Олімпійських іграх у ПекініВідео

14:27

"Коли відведуть війська – це побачать усі": Зеленський відповів на заяву РФ про відведенняВідео

14:15

Швеція не йде в НАТО - офіційна відмоваВідео

14:11

Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаПогляд

13:48

РФ блокує шлях Києва до НАТО: Лондон повідомив про військову міць біля кордонівВідео

Реклама
13:47

В Україні різко зросли ціни на хліб: вартість побила п'ятирічний максимумВідео

13:37

Росіяни хочуть реваншуПогляд

13:23

"Велике будівництво" зможе будувати концесійні дороги - зміни до законодавства ухвалено

13:22

В Україні підскочать ціни на ранні овочі: експерт пояснив, в чому справа

13:10

"Ми готові": у Європи є альтернатива російському газуВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниВідео

12:54

"Укрзалізниця" планує направити 1,7 млрд прибутку на проекти " великого будівництва"

12:51

"Війська РФ поїдуть додому, а нападу не буде": Білорусь готова до військової співпраці з Україною

12:42

Тимошенко показала свіже фото з чоловіком і процитувала Мауглі

12:37

Путін може тримати війська біля України, як ультиматум - Держдеп СШАВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти