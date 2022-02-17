"Я ненавиджу вас": російська фігуристка на Олімпіаді влаштувала істерику через друге місце

Олександра Трусова / reuters, скріншот

Російська фігуристка Олександра Трусова не змогла стримати емоцій і закотила бурхливу істерику після виступу в довільній програмі на Олімпіаді-2022.

17-річна спортсменка стала другою і завоювала срібну медаль Олімпійських ігор.

Трусова в емоційній формі заявила своїм тренерам, що ненавидить спорт, в якому їй на міжнародній арені так і не вдається завоювати "золото".

"Ненавиджу всіх! Ненавиджу! Не хочу нічого більше робити в фігурці, ніколи в житті! Ніколи, я ненавиджу цей спорт! Ненавиджу її, ненавиджу все це! У всіх є золота медаль, у всіх! А у мене немає! Не треба, будь ласка, ви все знали! Всі знали! Ніколи більше не вийду на лід! Ніколи! Я ненавиджу! Це неможливо, так не можна! Так не можна", - заявила в сльозах Олександра.

Пізніше фігуристка прокоментувала свої слова.

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"Я дуже рада, що це вийшло. Я налаштовувалася це зробити тут, в Пекіні. Я рада, що буде нагородження, що ми отримаємо медалі. Я зробила все, що могла, результатом я незадоволена, тому була зла, засмучена. Я перший раз відкатала довільну з пятерьмя четверними на змаганнях. Я дуже довго чекала цього моменту. Рада, що вийшло", - зазначила Трусова.

Олександра Трусова ніколи не вигравала чемпіонати Європи та світу. Її максимальний результат на цих змаганнях - "бронза". Крім того, спортсменка не ставала чемпіонкою Росії.

Драма на Олімпіаді через Камілу Валієву

Лідирувала після короткої програми російська фігуристка Каміла Валієва, але залишилася без медалі в жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Пекіні.

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У довільній програмі, поставленій під музику Болеро Моріса Равеля, Каміла допустила ряд помилок, у тому числі падіння, і отримала за прокат 141,93 бала, що стало п'ятим результатом. З сумою 224,09 бала Валієва стала лише четвертою, пропустивши вперед співвітчизниць Анну Щербакову і Олександру Трусову, а також японку Каорі Сакамото.

Нагадаємо, в Пекіні 4 лютого відкрилася 24-а зимова Олімпіада. Китай став першою країною в світі, кому вдалося провести і літні і зимові Олімпійські ігри.

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