Є одна умова: Польща погоджується допустити російських спортсменів до своїх змагань

Російські спортсмени будуть допущені лише в тому випадку, якщо вони підпишуть декларацію про "не підтримку війни".

Польща може дати доступ російським спортсменам до участі в змаганнях / колаж фото Вікіпедія

Польська влада готова дозволити російським спортсменам виступати на місцевих турнірах, попри те, що країна-агресор Росія розв'язала криваву війну проти України. Про це заявив міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук, повідомляє Дзеркало тижня.

Однак це може статися лише у випадку, якщо російські та білоруські спортсмени виконають одну умову - підпишуть декларацію про "не підтримку війни".

"Ми запросимо росіян і білорусів, які підпишуть декларацію про не підтримку війни, про їхню опозицію до воєнних злочинів, у вчиненні яких Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинувачує Володимира Путіна ... Це була наша жорстка умова. Ми запросимо тих, хто виконає умови і підпише декларацію", — сказав Бортничук.

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Допуск РФ до Олімпіади

25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти. При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

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