Президент МОК зганьбився скандальним висловлюванням про війну в Україні та участь РФ в Олімпіаді

Виступаючи на політичному форумі в німецькому Ессені Бах заявив, що нібито проти тотальної ізоляції спортсменів з країни-агресора.

Томас Бах, російські спортсмени / IOC, Комерсантъ

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зробив скандальну заяву. Він заявив, що його організація знаходиться в складній ситуації через намір допустити Росію до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Виступаючи на політичному форумі в німецькому Ессені Бах заявив, що нібито проти тотальної ізоляції спортсменів з країни-агресора, але визнав, що не може не враховувати позицію України.

"Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що політика править світом. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні враховувати це. Україна хоче, і це пряма цитата, "повної ізоляції всіх росіян". Ми стоїмо перед дилемою. Ми співчуваємо, страждаємо і розуміємо український народ і спортсменів. З іншого боку, ми як глобальна організація несемо відповідальність за права людини та олімпійську хартію. Вони не допускають такої тотальної ізоляції людей з певним паспортом", - сказав Бах, інформує Reuters.

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Росіяни закотили істерику через слова Баха і відзначили, що їх спортсменів на ОІ не допустять.

Допуск РФ до Олімпіади

25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні. Це викликало обурення в РФ.

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