Всі чутки закінчилися: зірка Динамо визначився з наступним етапом кар’єри

Руслан Іваненко
25 січня 2026, 23:06
Півзахисник київського клубу визначився з подальшим напрямом своєї кар’єри.
Шапаренко, Динамо
Один із лідерів "біло-синіх" ухвалив стратегічне рішення / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, instagram.com/nikolay.shaparenko

Коротко:

  • Шапаренко продовжив контракт з "Динамо"
  • Нова угода діє до кінця 2030 року
  • Інтерес до гравця був з Іспанії та Туреччини

Навколо майбутнього півзахисника київського "Динамо" Миколи Шапаренка останніми місяцями активно ширилися чутки. Причиною стала ситуація з контрактом футболіста, термін дії якого добігав завершення.

На тлі цього з’являлася інформація про інтерес до гравця з боку низки клубів, зокрема з Туреччини та Іспанії.

Рішення щодо подальшої кар’єри

Втім, Шапаренко визначився зі своїм подальшим шляхом. Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", 26-річний хавбек продовжив контракт із київським клубом. Нова угода розрахована до кінця 2030 року.

"Я залишаюся вдома, залишаюся у своєму рідному клубі "Динамо". Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку", — заявив футболіст.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Мотивація та цілі на майбутнє

Шапаренко наголосив, що налаштований допомогти команді покращити результати та досягти поставлених цілей.

"Думаю, що всі знають наші цілі. Сподіваюся, що ми їх усіх втілимо в реальність. Не хочеться кидатися гучними словами та заявами. Хочеться робити все в тиші та доводити не словом, а ділом", — додав півзахисник.

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Крім того, головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк визначився з основною ієрархією нападників на другу частину сезону Української Прем’єр-ліги. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, що аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

