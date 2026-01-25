Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

Матч Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

https://glavred.net/sport/vybila-vtoruyu-rossiyanku-svitolina-triumfalno-vyshla-v-1-4-australian-open-10735268.html Посилання скопійоване

Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open / Колаж: Главред, фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Головне:

Світоліна обіграла росіянку Андрєєву 6:2, 6:4

Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12 сходинка рейтингу WTA) обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7 місце WTA), яка виступає під нейтральним прапором.

Українська тенісистка в результаті перемоги над росіянкою в матчі 1/8 фіналу вийшла до чвертьфіналу Australian Open.

відео дня

Деталі перемоги Світоліної

Матч Світоліна – Андрєєва тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Відзначимо, що суперниці зустрічалися вже вдруге. При цьому українська спортсменка зрівняла рахунок, 1:1.

У чвертьфіналі Australian Open Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.

Перші слова Світоліної після яскравої перемоги

"Я дуже-дуже задоволена сьогоднішнім виступом. Мені довелося по-справжньому боротися і битися до останнього розіграшу. Матч був надзвичайно нервовим, і я дуже рада, що змогла себе стримати і впоратися з тиском. Я очікувала важкої битви і великої кількості затяжних розіграшів. Я намагалася дуже добре працювати ногами, бути максимально зосередженою і знаходити маленькі прогалини в її грі і намагатися їх використовувати", – сказала Світоліна.

/ Главред

Шлях Світоліної на Australian Open

Додамо, що Еліна Світоліна раніше розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер в 1/16 фіналу Australian Open.

При цьому 31-річна одеситка вчетверте вийшла до чвертьфіналу Australian Open. Раніше їй це вдавалося в 2018, 2019 і 2025 роках. За кар'єру це буде для неї 14-й чвертьфінал турнірів Grand Slam.

З початку сезону-2026 Світоліна не програє, при цьому здобувши 9 перемог поспіль і завоювавши титул на турнірі в Окленді.

Раніше повідомлялося про те, що Світоліна постраждала після програшу. Українська спортсменка не змогла стриматися і промовчати.

Як писав Главред, раніше Світоліна не пройшла до другого кола US Open. Еліна Світоліна зазнала поразки.

Читайте також:

Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред