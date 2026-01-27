Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12 сходинка рейтингу WTA) розгромила третю ракетку світу американку Коко Гофф і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open.
Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.
Для Еліни Світоліної це була четверта зустріч із Коко Гофф, і українка зрівняла рахунок у їхньому протистоянні - 2:2. У півфіналі Australian Open вона зіграє проти першої ракетки світу, "нейтральної" Аріни Сабалєнки.
Цей матч став для Світоліної вже 14-м чвертьфіналом на турнірах Grand Slam. Вчетверте у кар’єрі вона пробилася до півфіналу, а на Australian Open раніше тричі зупинялася саме на стадії 1/4 фіналу (2018, 2019, 2025).
2026 рік українка розпочала бездоганно - десять перемог поспіль. Вже наступного тижня Світоліна вперше з 2021 року повернеться до топ-10 світового рейтингу.
Шлях Світоліної на Australian Open
Як писав Главред, раніше Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7 місце WTA), яка виступає під нейтральним прапором.
До того українка розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер в 1/16 фіналу Australian Open.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
Читайте також:
- Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну
- Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду
- Всі чутки закінчилися: зірка Динамо визначився, в якому клубі продовжить кар’єру
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред