Суперниця Світоліної влаштувала розгром після поразки - момент потрапив на відео

Американка розбила ракетку після поразки

Світоліна перемогла американку Коко Гофф з рахунком 6:1, 6:2

Після поразки Гофф агресивно розбила ракетку

Американка Коко Гофф емоційно відреагувала на поразку від української тенісистки Еліни Світоліної в матчі чвертьфіналу Australian Open. Відео моменту, коли вона розбила ракетку, швидко почали поширювати у соцмережах. Гофф прокоментувала свій вчинок.

Що сталося на Australian Open

Американська тенісистка Коко Гофф розбила свою ракетку у підтрибунному приміщенні після поразки від української тенісистки Еліни Світоліної.

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Реакція спортсменки

Пізніше Гофф прокоментувала свій вчинок та зазначила, що гравці не мають достатньої приватності на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу після того, як по телебаченню показали, як вона розбила ракетку.

"Я намагалася піти туди, де не було камер. У мене є певні претензії до телетрансляції. Мені здається, що деякі моменти... Мені здається, що їх не потрібно транслювати. Я намагалася піти туди, де, на мою думку, не було камер, тому що я не дуже люблю розбивати ракетки.", – сказала вона журналістам, цитує ABC.

На її думку, розбити ракетку і негайно виплеснути емоції — це здоровіший варіант, ніж тримати їх у собі.

Дивіться відео, як Гофф розбиває ракетку:

Нагадаємо, Главред писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна (12 сходинка рейтингу WTA) розгромила третю ракетку світу американку Коко Гофф і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open.

Еліна Світоліна / Інфографіка: Главред

Відомо, що Світоліна у півфіналі Australian Open зіграє проти першої ракетки світу, "нейтральної" Аріни Сабалєнки.

Нещодавно Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7 місце WTA), яка виступає під нейтральним прапором. Матч Світоліна – Андрєєва тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Додамо, що Еліна Світоліна раніше розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер в 1/16 фіналу Australian Open.

Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

