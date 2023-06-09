"Немає пограбування": боксерський чиновник "обламав" Ломаченко з ураженням

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман впевнений - українець Василь Ломаченко не був пограбований суддями в бою проти Девіна Хейні.

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Маурісіо Сулейман "обламав" Василя Ломаченка / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман впевнений в тому, що у скандального українського боксера Василя Ломаченка судді не відбирали перемогу у поєдинку проти американця Девіна Хейні. Про це Сулейман заявив в інтерв'ю порталу talkSport.

Функціонер підкреслив, що навколо великих боїв завжди розгортається дуже багато суперечок. Глава WBC додав, що з радістю б подивився реванш Ломаченко та Хейні, так як бій між ними став справді захоплюючим.

"Кожен раз, коли відбувається великий бій, то він виникає багато суперечок. Ломаченко завоював серця людей, у фанатів він став переможцем. Але це був дуже близький бій. Можна було віддати перевагу в одну або іншу сторону, можна було дати нічию. Так що тут немає ніякої полеміки, ні пограбування, ні відторгнення. Я вважаю, це був захоплюючий бій. Пишаюся боксерами. Пишаюся Хейні, який піднявся на такий рівень. Пишаюся Ломаченко, який бився на тлі важких обставин. Звичайно, усі хотіли б побачити реванш", – сказав Сулейман.

Скандали з Ломаченко

Раніше на своїй сторінці в Instagram Ломаченко публікував колаж, натякає на єдність українців та жителів країни-агресора - росіян.

Пізніше боксер втрапив у грандіозний скандал, опублікувавши відео з єпископом УПЦ (МП) Лука (Андрієм Коваленком). Вболівальники жорстко розкритикували боксера, порадивши переїхати в Росію і здати український паспорт.

Пізніше Василь Ломаченко опублікував фото того, як він випікає просфори в Києво-Печерській Лаврі - разом зі священнослужителями УПЦ (МП).

Згодом Ломаченко просто закрив свій профіль в Instagram для користувачів з України.

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