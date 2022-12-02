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"Та пішла ця Польща!": у Росії закотили істерику через вихід поляків в плей-офф чемпіонату світу

2 грудня 2022, 21:58

Російський наставник вирішив покласти на поляків всю провину за відсутність збірної РФ на чемпіонаті світу-2022.

Польща, футбол
Футбол / pixabay

У Росії закотили істерику через вихід збірної Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу.

Поляки після початку повномасштабної війни підтримали Україну і відмовилися грати з РФ в плей-офф відбору на мундіаль. Тому колишній тренер "Краснодара" і "Уралу" Ігор Шалімов не підбирав виразів, коментуючи успіх Польщі.

Російський наставник вирішив покласти на поляків всю провину за відсутність своєї збірної на чемпіонаті світу-2022, забувши, що вони покарані за криваву агресію.

"Поляки вийшли з групи? Та пішла ця Польща! Вони першими відмовилися грати зі збірною Росії, потім стали відмовлятися і інші команди. Через це Росія не грає на чемпіонаті світу", - заявив Шалімов у коментарі championat.com.

"Тепер через це нам доводиться міняти конфедерацію на азіатську. Я не хочу цього робити, не хочу, щоб так було! Але поки в ФІФА і УЄФА не зміниться керівництво, у Росії не буде шансів повернутися", - вважає тренер.

Шалімов підкреслив, що не стежить за виступом поляків на чемпіонаті світу, йому без різниці, як вони грають.

"Ну яка Польща? Є стільки команд, які виглядають цікавіше, така боротьба проходить! Другі матчі важливі, але треті – вирішальні. Саудівська Аравія почала добре, другий матч могла виграти, але Чемпіонат світу – це найвищий рівень. На Польщу я взагалі не дивлюся. Потрібно битися за свою країну, а там я нічого такого не бачу", – вважає російський фахівець.

Раніше повідомляли, що на чемпіонаті світу футболісти збірної Сербії вирішили мотивувати себе прапором з написом "не здаватися" на тлі карти Сербії з Косовом у складі.

Інцидент трапився перед грою 1-го туру чемпіонату світу-2022 проти команди Бразилії (0:2).

Це викликало обурення у Федерації футболу Косово (ФФК), яка вирішила подати скаргу до ФІФА.

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футбол чемпіонат світу з футболу Польща Росія
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