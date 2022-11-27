"Брати Росії": на чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал

Чемпіонат світу з футболу / pixabay, скріншот

На чемпіонаті світу футболісти збірної Сербії вирішили мотивувати себе прапором з написом "Не здаватися" на тлі карти Сербії з Косовом у складі.

Інцидент трапився перед грою 1-го туру чемпіонату світу-2022 проти команди Бразилії (0:2).

Це викликало обурення у Федерації футболу Косово (ФФК), яка вирішила подати скаргу до ФІФА.

"Подібним проявам шовінізму не місце на спортивному заході, а тим більше на об'єктах, де проходить найбільша подія світового футболу, тому ФФК, як рівноправний член з усіма іншими членами ФІФА, вимагає від цієї установи прийняття санкцій проти дій, що розпалюють ненависть між народами та суперечать загальнолюдським цінностям", - йдеться на офіційному сайті косівської федерації.

У Косово настійно попросили ФІФА неухильно дотримуватися своїх правил і покарати Федерацію футболу Сербії за ці агресивні дії.

"Поки Європа і світ переживають масштабну кризу в результаті неспровокованої агресії Росії в Україні, таке грандіозне змагання, як Чемпіонат світу з футболу, має бути місцем, де переважають заклики до миру, а не використовуватися для розпалювання ненависті між народами", – наголошується в тексті заяви.

У соціальних мережах такий вчинок сербів порівняли з геноцидом.

Реакція ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкрила справу проти Сербської футбольної федерації, повідомляє АР.

ФІФА вирішила почати розслідування, посилаючись на розділ дисциплінарного кодексу, який стосується неправомірних дій, включаючи "образливі жести, знаки або мову" і "використання спортивного заходу для демонстрацій неспортивного характеру".

Терміни винесення вердикту поки невідомі. Свій наступний матч Сербія на ЧС-2022 проведе з Камеруном у понеділок, 28 листопада.

Варто відзначити, що Сербія є великим другом Росії. Перед грою з Бразилією, Російський футбольний союз опублікував слова підтримки балканській команді, назвавши їх "братами".

Що відбувається між Сербією та Косово

Згідно з Конституцією Сербії, територія Республіки Косово є частиною Сербії і входить до її складу. Де факто Косово сербською владою не контролюється.

Ситуація на півночі Косово останнім часом стала більш нестабільною, коли члени сербської громади звільнилися з косовських установ на знак протесту проти вимоги уряду, щоб всі автомобілі, що належать громадянам Косово, мали косовські номери. Сербія виступає проти цього, оскільки продовжує не визнавати незалежність Косово.

Читайте також: