"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістами

Олександр Караваєв / скріншот

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв на спільній пресконференції з представником тренерського штабу Еміліаном Карасом звернувся до захисників України.

Футболіст не зміг стримати емоцій, вимовляючи слова подяки Збройним силам України, після благодійного матчу проти румунського Клужа (0:0)

"Це єдине, що ми можемо зробити зараз – виходити на футбольне поле, грати у футбол і збирати кошти для своєї Батьківщини. Ми це вміємо, ми це робимо, і якщо є така можливість зараз, то ми будемо використовувати її максимально і будемо віддаватися в кожному матч", - говорить Караваєв.

Футболіст зазначив, що зараз дуже важко емоційно виходити на поле і грати у футбол.

"Всі знають, яка зараз ситуація в нашій країні. Але скрізь, де ми бували, нас дуже тепло приймали, всі допомагали нам. Тому хотілося б подякувати всім країнам, містам і футбольним клубам, які разом з нами допомагають Україні, яка страждає від військових дій. Впевнений, що скоро ми переможемо. Також велике спасибі і низький уклін української армії, нашим воїнам, які захищають рідну землю", — сказав Караваєв на пресконференції і розплакався.

Зазначимо, Олександр Караваєв уродженець Херсона.

Як раніше повідомляли, Роксана Малиновська, яка є дружиною футболіста італійської Аталанти і збірної України Руслана Малиновського, зробила неоднозначну публікацію в соцмережах на тему відносин України і РФ.

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