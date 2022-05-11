Збірна України з футболу виграла перший матч 2022 року

Михайло Мудрик / скріншот

Збірна України з футболу виграла перший поєдинок 2022 року. Підопічні Олександра Петракова в Менхенгладбаху з рахунком 2:1 обіграли місцеву "Боруссію".

Однак рахунок відкрили українці. На 9-й хвилині забив Михайло Мудрик. Футболіст "Шахтаря" зміг обіграти голкіпера, відправивши м'яч у порожні ворота.

Переможний рахунок протримався 4 хвилини. Юхим Конопля не витримав пресингу біля своїх воріт, при виході з оборони його пас перехопив Конор Носс. 21-річний хавбек без особливих зусиль прострілив Бущана.

читайте такожЗі сльозами на очах: у Німеччині стадіон потужно виконав Гімн України перед матчем збірної

Розв'язка матчу настала на 82-й хвилині, коли німці втратили м'яч у своїй штрафній, після кількох коротких передач м'яч опинився у Олександра Піхаленка і 25-річний півзахисник "Дніпро-1" з дальньої дистанції забив свій дебютний гол за збірну.

Читайте також: